"Прям боляче стало": Аліна Гросу вразила своєю суперздатністю (відео)

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка зізналася, що у неї дуже гнучкі суглоби - і наочно показала

Аліна Гросу з задоволенням спілкується зі своїми шанувальниками в мережі. Під час карантину співачка стала регулярно викладати відео з серії "Готуємо з Гросу", в яких ділиться своїми улюбленими рецептами і показує процес готування. Також 24-річна артистка ділиться деталями свого життя - наприклад, вона розповіла про стосунки з чоловіком Олександром і зізналася, що ніколи не просила в нього подарунків або квітів. А в новому ролику у своєму Instagram зірка вирішила похвалитися своєю незвичайною суперздатністю.

Аліна розповіла, що у неї дуже гнучкі суглоби і вона легко може сісти на шпагат, а також екстремально зігнути пальці або руки. Артистка наочно продемонструвала свої вміння на відео, згинаючи пальці та кисті рук у різні боки.

У ролику Гросу з'явилася у відвертій чорній сукні з напівпрозорими вставками, а також милими двома кісками.

"#моясуперспособность Подумала, що цього ви точно про мене не знаєте, у мене дуже гнучкі суглоби і вони гнуться в різні сторони)) я до сих пір сідаю на шпагати, хоча гімнастикою з 3-х років не займаюся)) а що незвичайного (але марного) ви вмієте робити?" - поділилася артистка.

Уражені шанувальники почали коментувати побачене - деякі зізналися, що їм складно на таке дивитися, і поцікавилися, чи не боляче Аліні.

Це напевно круто, але я не можу дивитися, як люди згинають пальці, руки

Вмію моргати однією бровою

талановита людина талановита у всьому!

Клас. Я так не вмію! Ти велика молодчинка!

Пальці теж можу так зігнути

Вааау

Спробувала так зігнути руку, захрустела... Розбудила доньку

Спасибі, я зламала п'ясть і палець в спробах повторити

Офігєть, мені прям больновато стало

Аліна, пора знімати акроьатическо - гімнастичний кліп!

Огогоошеньки! А я вмію одним зіницею ока дивитись прямо, іншим в сторону)), це цікаво

Прикольно Аліна супер ,красотуля!!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу зізналася, що могла не вийти заміж.

Автор: Марина Настевіч