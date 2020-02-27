Ховаємо комплекси за одягом: Jerry Heil показала фігуру в білизні і поділилася секретами схуднення

Українська співачка Jerry Heil, що стала знаменитою завдяки своєму хіту "Охрана, отмена" пройшла у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020, однак у підсумку перемога і поїздка в Роттердам дісталася групі GO-A. Зазначимо, що на конкурсі артистка презентувала яскраву пісню про веганство - вона і сама дотримується цього типу харчування. На своїй сторінці в Instagram Яна (справжнє ім'я виконавиці) показала струнку фігуру в білизні і розповіла про свою боротьбу із зайвою вагою і комплексами.

На знімку Jerry Heil зображена у спідній білизні лимонного кольору і з задумливим виразом обличчя. Зірка зізналася, що дуже хотіла схуднути, однак зараз для неї також важливо відчувати себе здоровою.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Oops. На тій зйомці мені ТАК ВАЖЛИВО БУЛО не корчити з себе сексі кішечку і в той же час не боятися зняти одяг і позувати. Яка є. Ми ховаємо багато соціальних страхів і комплексів за одягом, ви помітили? А помітили, що у людей, які волею обставин живуть в більш теплому кліматі і носять менше одягу, і комплексів щодо тіла менше? Чисто спостереження.



Я пару місяців працювала, як ніколи, над собою, щоб дивитися на результат з задоволенням. Але важливо також сказати основне: ціллю стало почуватися в новому режимі здоровою. Тілом і духом. Бо 5 років тому я дуже нездорово схудла. Пам’ятаю страх з’їсти щось зайве! Зауважу, що веганством тоді і не пахло: листочки салату лише слугували «прикрасою» сухій куриній грудці, іноді политій йогуртом 0%, як радили авторитетні ПП пабліки вк.



Я перевірила на собі багато «модних» трендів! Саме тому, не зважаючи на те, що дехто каже, що такі фото гублять в мені загадку і що це «не мій контент», я його робитиму. Тому що я про відкритість . Про працю над собою. Про прийняття. Бо це, здавалося би, лише тіло. Але воно — одяг душі. А який одяг - такий настрій, помічали? Я відчуваю, як важливо поділитися тим, через що пройшла чи йду.

Тут ще є що робити, підтягувати. Але вже навіть на цьому етапі, якщо я покажу «до-після», багато хто здивується. Хочете фото?" - відверто поділилася своєю історією прийняття себе артистка.

Знімок набрав більше 22 тисяч лайків і безліч коментарів, так що вона вирішила продовжувати і опублікувала колаж з фото до і після схуднення. За словами Яни, вона вирішила змінити форму, оскільки їй стало некомфортно. Співачка зізналася, що відкладала схуднення, але зрозуміла, що потрібно відмовитися від старої звички харчуватися неправильно.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Виконавиця поділилася з фанами секретами свого преображення.

"Я САМА НЕ ОЧІКУВАЛА ПОБАЧИТИ ЦЕ. Я змінилася! Як мінімум, почала носити красиву білизну. Рідко коли у мене в житті траплялися квантові стрибки самі собою. Обкатана мною схема, яка стосується не тільки тіла:

1. «Я знаю, що колись буде класно, але поки мені і так комфортно»

2. Окей, не дуже комфортно. Але є купа справ, які здаються важливими.

3. Не окей! Мені дискомфортно в стані, в якому я є. Починаю зберігати картинки-референси. Але продовжую жити зі старими звичками.

4. Думки накопичуються, загострюючи сприйняття ситуації. Стає нестерпно бути в поточному стані. Обіцяю собі почати з понеділка, підсвідомо розуміючи, що спеціально не уточнила, з якого саме понеділка.

5. В один день нарешті розумію, що старі звички — болото, в якому дуже важко рухатися, а біль від того, що я з собою зробила, —гаряча смола, якої я сама себе караю за те, що стою в цьому болоті, так що відкладати до зручного дня — це занурюватися ще глибше і робити собі ще болючіше. Того ж ранку/дня/вечора все змінюється. Не відразу, звичайно.



Віддалено (а може і достатньо приблизно, враховуючи синці від антицелюлітному масажу на фото ДО справа) нагадує мазохізм", - розповіла дівчина.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Вона також розкрила свій спосіб все ж досягти результату.



"20 грудня я знайшла для себе чудовий спосіб утримувати відповідальність за свої результати перед собою ж. Дехто фотографує себе після тренувань і потім відстежує результат. Зі мною «час від часу» не працює — я забуваю назавжди, якщо не роблю щось кожен день. Тому ввела ось що:

1. Фотографувати в сторіз #пресвиходь

Але цього було мало.

2. Я почала ставити ці фотки на заставку телефону, яку змінювала кожен день!

Що це дало:

Мені було соромно перший час, якщо хтось брав телефон в руки. Але я знала, що завтра буду мати можливість змінити фото на шпалерах. Після тренування. Це смотивувало мене покінчити з компульсивними переїдання під час хвилювання, бо шкода праці! Останні пару днів, наприклад, переїдання повторилися. Як думаєте, чому не втрималася? Забула міняти заставки. І ось сьогодні, бо вже пообіцяла цей пост, я склала більшість фото разом і така #ШОООООООООО", - розповіла Jerry.

Нагадаємо, раніше Jerry Heil розповіла про свій шлях до вегетаріанства.