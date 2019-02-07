У прозорій сукні і пристрасних обіймах: Хейлі Болдуін в жаркому фотосеті з Джастіном Бібером

Пара влаштувала гарячу спільну фотосесію в домашній обстановці і не приховувала почуттів

Кумир молодежи Джастин Бибер и его жена, модель Хейли Болдуин снялись в чувственной семейной фотосессии для журнала Vogue. Снимки уже появились на странице девушки в Instagram, а также в паблике издания и на фан-страницх пары.

Локацией для фотоеста стал задний двор дома, а также кухня и веранда. Парочка примерила несколько образов – от чувственно-соблазнительных до уютно-домашних. Автором красочных кадров стала легендарный фэшн-фотграф Энни Лейбовиц.

Фото: Джастин Бибер и Хейли Болдуин (instagram.com/haileybieber)

Так, на одном из снимков Джастин сидит с голым торсом в позе лотосе на столешнице, а Хейли позирует в удлиненных шортах и блузе без рукавов. На другом - певец в рубашке с цветочным принтом нараспашку зажигательно танцует рядом с женой, облаченной в легкое платье фасона беби-долл с открытыми плечами.

Фото: Джастин Бибер и Хейли Болдуин (instagram.com/otpjailey)

Фото: Джастин Бибер и Хейли Болдуин (instagram.com/otpjailey)

Фурор среди фанов произвел снимок целующейся пары. Джастин в белом пиджаке крепко обнимает возлюбленную в "голом платье", сквозь которое видно ее белье.

Фото: Джастин Бибер и Хейли Болдуин (instagram.com/voguemagazine)

Интернет-пользователи стали восхищаться знаменитостями и их парой, а также оставляли комплименты для влюбленным.

Фото: Джастин Бибер и Хейли Болдуин (instagram.com/otpjailey)

"Красивая пара", "Великолепно", "Ребята, вы прекрасны", "Очень любим вас. Берегите друг друга", "Это действительно горячо", "Вы отлично смотритесь вместе. Пусть так будет всегда", "Хорошенькие", "Отличная пара", "Какие сладкие!" - восторгались поклонники знаменитостей.

Скриншот комментариев (instagram.com/haileybieber)

Напомним, что летом минувшего года в сети поползли слухи о скоропостижной свадьбе Джастина Бибера и Хейли Болдуин. Вскоре артист сам подтвердил эту информацию, оставив трогательное признание жене.

Кстати, трогательную семейную фотосессию устроили и отечественные селебритиз – ресторатор Николай Тищенко и его жена, экс-модель Алла Барановская. Пара позировала для глянца в домашней обстановке вместе с сыном.

К слову, к свадьбе готовится еще один известный музыкант – Том Каулитц. Его избранницей стала супермодель Хайди Клум, которая старше жениха на 17 лет.