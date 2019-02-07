У прозорій сукні і пристрасних обіймах: Хейлі Болдуін в жаркому фотосеті з Джастіном Бібером

Фото: Джастін Бібер і Хейлі Болдуін (instagram.com/otpjailey)

Пара влаштувала гарячу спільну фотосесію в домашній обстановці і не приховувала почуттів

Кумир молоді Джастін Бібер і його дружина, модель Хейлі Болдуін знялися в чуттєвій сімейній фотосесії для журналу Vogue. Знімки вже з'явилися на сторінці дівчини у Instagram, а також у паблику видання і на фан-страницх пари.

Локацією для фотоеста став задній двір будинку, а також кухня та веранда. Парочка приміряла кілька образів – від чуттєво-звабливих до затишно-домашніх. Автором мальовничих кадрів стала легендарний фешн-фотграф Енні Лейбовіц.

Фото: Джастін Бібер і Хейлі Болдуін (instagram.com/haileybieber)

Так, на одному зі знімків Джастін сидить з голим торсом в позі лотосу на стільниці, а Хейлі позує в подовжених шортах і блузі без рукавів. На іншому - співак в сорочці з квітковим принтом танцює поруч з дружиною, одягненною в легку сукню фасону бебі-дол з відкритими плечима.

Фото: Джастін Бібер і Хейлі Болдуін (instagram.com/otpjailey)

Фото: Джастін Бібер і Хейлі Болдуін (instagram.com/otpjailey)

Фурор серед фанів зробив знімок пари, що цілується на камеру. Джастін у білому піджаку міцно обіймає кохану в "голій сукні", крізь яку видно її білизну.

Фото: Джастін Бібер і Хейлі Болдуін (instagram.com/voguemagazine)

Інтернет-користувачі стали захоплюватися знаменитостями і їх парою, а також залишали компліменти закоханим.

Фото: Джастін Бібер і Хейлі Болдуін (instagram.com/otpjailey)

"Красива пара", "Чудово", "Хлопці, ви прекрасні", "Дуже любимо вас. Бережіть один одного", "Це дійсно гаряче", "Ви чудово виглядаєте разом. Нехай так буде завжди", "Гарненькі", "Чудова пара", "Які солодкі!" - захоплювалися шанувальники знаменитостей.

Скріншот коментарів (instagram.com/haileybieber)

Нагадаємо, що влітку минулого року в мережі поповзли чутки про раптове весілля Джастіна Бібера і Хейлі Болдуін. Незабаром артист сам підтвердив цю інформацію, залишивши зворушливе зізнання дружині.

До слова, зворушливу сімейну фотосесію влаштували і вітчизняні селебрітіз – ресторатор Микола Тищенко і його дружина, екс-модель Алла Барановська. Пара позувала для глянцю в домашній обстановці разом з сином.

До речі, до весілля готується ще один відомий музикант – Том Каулітц. Його обраницею стала супермодель Хайді Клум, яка старше нареченого на 17 років.