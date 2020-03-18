Провокація в дії: навіщо учасницям Від пацанки до панянки 4 підкидають алкоголь

У кожної учасниці реаліті Нового каналу «Від пацанки до панянки» є проблеми з алкоголем. Якщо дівчата п'ють, то до відключки. Це показав і п'ятий тиждень проекту, коли «пацанки» провалили останнє випробування. За задумом, вони мали пройти своєрідну «смугу перешкод» з життя сучасної жінки. Але знайдені шампанське, пиво і коньяк зруйнували всі плани.

– Звісно, алкоголь – це провокація від нас, – зізналася директор Школи леді Тетяна Мокріді. – На п'ятому тижні дівчата вже мали вміти вистояти перед спокусою випити.

Але вони не встояли. Поведінка «пацанок» засмутила педагогів настільки, що ті не захотіли більше їх бачити. Але чому, знаючи про проблеми з алкоголем у дівчат, педагоги спеціально дають їм спиртне?

– У реальному житті ніхто не ховатиме від них алкоголь, – каже перший заступник директора Школи леді Катерина Виноградова. – Міцні напої доступні скрізь і завжди. Також знайдуться «друзі», які запропонують випити. Просто ізолювати учениць від алкоголю – не вихід. Ми хочемо, щоб дівчата свідомо могли не піддаватися цій спокусі або хоча б навчилися обмежуватися одним келихом легкого вина.

Чи навчаться «пацанки» стримувати себе й не напиватися – дивіться щопонеділка о 19:00 у реаліті «Від пацанки до панянки» на Новому каналі.