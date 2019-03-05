Провокативна Астаф'єва шокувала сміливим образом

Даша Астаф'єва показала нові фото

Даша Астафьева, которая рассказала о самых больших страхах, предстала перед поклонниками в новом образе. Свои фотографии она выставила на странице в Instagram.

Пользователи сети также прокомментировали новые фото певицы.

Фото: instagram.com/da_astafieva

"Нереальная", - прокомментировала vika_shatravo4ka.

"Новая икона", - написала mitaysa007.

"Прекрасная Даша", - отметила nastyashepel28.

"Боже! Даша вы безумно красивы", - подчеркнула grinovmakeup.

"Какая романтичная, прелесть", - написал dmitriibrachii.

"Прикольная пижамка", - прокомментировал ruslant889.

"Ух ты, вот это поворот", - отметил w_bravo_v.

"Шикарная Даша", - написала

Напомним, что Даша Астафьева откровенно рассказала о скорой свадьбе со своим возлюбленным Артемом Кимом.

Ранее сообщалось, что Астафьева соблазнила чувственной фотосессией в белье.

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