Провокативна Астаф'єва шокувала сміливим образом

Даша Астаф'єва показала нові фото
Даша Астафьева, которая рассказала о самых больших страхах, предстала перед поклонниками в новом образе. Свои фотографии она выставила на странице в Instagram.
Пользователи сети также прокомментировали новые фото певицы.
Фото: instagram.com/da_astafieva
"Нереальная", - прокомментировала vika_shatravo4ka.
"Новая икона", - написала mitaysa007.
"Прекрасная Даша", - отметила nastyashepel28.
"Боже! Даша вы безумно красивы", - подчеркнула grinovmakeup.
"Какая романтичная, прелесть", - написал dmitriibrachii.
"Прикольная пижамка", - прокомментировал ruslant889.
"Ух ты, вот это поворот", - отметил w_bravo_v.
"Шикарная Даша", - написала
Напомним, что Даша Астафьева откровенно рассказала о скорой свадьбе со своим возлюбленным Артемом Кимом.
Ранее сообщалось, что Астафьева соблазнила чувственной фотосессией в белье.
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