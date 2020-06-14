Проводити час з собою: Надя Дорофєєва влаштувала собі "вихідні мрії"

Співачка організувала собі відмінний релакс на свіжому повітрі
Надя Дорофєєва нещодавно повернулася до роботи, чому дуже рада, і вже встигла продемонструвати яскравий образ на закулісному фото. При цьому на вихідних вона з задоволенням влаштовує собі повноцінний релакс.
Так, на своїй Instagram-сторінці співачка показала шанувальникам свої "вихідні мрії", які вона вирішила провести в компанії самої себе. Надя опублікувала цікаве відео, в якому вона сидить за столом на літній терасі в стильній білій сукні з квітковим принтом. Перед артисткою стоїть тарілка з пастою і келих мартіні.
Під пісню італійською мовою Дорофєєва чарівно дуріє на камеру і в кінці ролика піднімає келих з напоєм.
Надя Дорофєєва провела вихідні наодинці з собою (відео: instagram.com/nadyadorofeeva)
"Хочу вам нагадати, як важливо проводити час з собою. Сподіваюся, ви теж влаштували собі вихідні мрії!" - поділилася співачка щаслива.
Фолловери почали активно коментувати нову публікацію своєї улюблениці.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва висловилася про зміни в собі, а також розповіла про те, які метаморфози з нею сталися протягом життя.
Автор: Марина Настевіч