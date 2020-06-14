Проводити час з собою: Надя Дорофєєва влаштувала собі "вихідні мрії"

Надя Дорофєєва нещодавно повернулася до роботи, чому дуже рада, і вже встигла продемонструвати яскравий образ на закулісному фото. При цьому на вихідних вона з задоволенням влаштовує собі повноцінний релакс.

Так, на своїй Instagram-сторінці співачка показала шанувальникам свої "вихідні мрії", які вона вирішила провести в компанії самої себе. Надя опублікувала цікаве відео, в якому вона сидить за столом на літній терасі в стильній білій сукні з квітковим принтом. Перед артисткою стоїть тарілка з пастою і келих мартіні.

Під пісню італійською мовою Дорофєєва чарівно дуріє на камеру і в кінці ролика піднімає келих з напоєм.

Надя Дорофєєва провела вихідні наодинці з собою (відео: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Хочу вам нагадати, як важливо проводити час з собою. Сподіваюся, ви теж влаштували собі вихідні мрії!" - поділилася співачка щаслива.

Фолловери почали активно коментувати нову публікацію своєї улюблениці.

Чарівна дівчинка

Дуже класна !) А в якій це програмі зроблено?)підкажіть )

ти

Красива

Де Вован

Ого яка велика порція

Згадав Mafia ll

Дуже красиво

Це в Одесі. обожнюємо так ... ( з собою )

Мої вихідні проходять разом з твоїми фотками, люблю тебе

Я прям на побачення з Надюхой потрапив ;)

Надь, у тебе там цілий склад Мартіні?)

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва висловилася про зміни в собі, а також розповіла про те, які метаморфози з нею сталися протягом життя.