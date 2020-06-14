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Проводити час з собою: Надя Дорофєєва влаштувала собі "вихідні мрії"

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.06.2020 - 09:52
Проводити час з собою: Надя Дорофєєва влаштувала собі "вихідні мрії"
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка організувала собі відмінний релакс на свіжому повітрі

Надя Дорофєєва нещодавно повернулася до роботи, чому дуже рада, і вже встигла продемонструвати яскравий образ на закулісному фото. При цьому на вихідних вона з задоволенням влаштовує собі повноцінний релакс.

Так, на своїй Instagram-сторінці співачка показала шанувальникам свої "вихідні мрії", які вона вирішила провести в компанії самої себе. Надя опублікувала цікаве відео, в якому вона сидить за столом на літній терасі в стильній білій сукні з квітковим принтом. Перед артисткою стоїть тарілка з пастою і келих мартіні.

Під пісню італійською мовою Дорофєєва чарівно дуріє на камеру і в кінці ролика піднімає келих з напоєм.

Надя Дорофєєва провела вихідні наодинці з собою (відео: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Хочу вам нагадати, як важливо проводити час з собою. Сподіваюся, ви теж влаштували собі вихідні мрії!" - поділилася співачка щаслива.

Фолловери почали активно коментувати нову публікацію своєї улюблениці.

  • Чарівна дівчинка
  • Дуже класна !) А в якій це програмі зроблено?)підкажіть )
  • ти
  • Красива
  • Де Вован
  • Ого яка велика порція
  • Згадав Mafia ll
  • Дуже красиво
  • Це в Одесі. обожнюємо так ... ( з собою )
  • Мої вихідні проходять разом з твоїми фотками, люблю тебе
  • Я прям на побачення з Надюхой потрапив ;)
  • Надь, у тебе там цілий склад Мартіні?)

Проводити час з собою: Надя Дорофєєва влаштувала собі &quot;вихідні мрії&quot;

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва висловилася про зміни в собі, а також розповіла про те, які метаморфози з нею сталися протягом життя.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Надя Дорофеєваобраз
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