"Провела щасливий день": Віра Брежнєва зворушила рідкісним фото з чоловіком

Популярна співачка Віра Брежнєва з задоволенням спілкується з шанувальниками через соцмережі, правда, фото з чоловіком, продюсером і композитором Констянтином Меладзе вона практично не ділиться, вважаючи за краще залишати особисте життя в тіні. Так, 11 травня він святкував день народження, а артистка зберігала мовчання, що викликало занепокоєння у її фанів. Вона поспішила запевнити підписників – їх пара вирішила на день забути про соцмережі і насолодитися товариством одне одного. В Instagram зірка опублікувала рідкісне фото з коханим чоловіком.

На чорно-білому знімку Віра і Констянтин виглядають щасливими і умиротвореними. Співачка повідомила, що провела неймовірно радісний день поруч з чоловіком і привітала його першою.

"Сьогодні друзі прислали пару статей на тему, що я не привітала чоловіка з Днем Народження в Instagram.... І хочеться запитати, люди, ви реально думаєте, що я повинна чоловіка, з яким живу привітати тут? Ви реально думаєте, що показник любові, спільного життя і щастя це фото в соцмережах ? Чи думаєте все, що ви бачите в Instagram - це правда? Я сьогодні провела щасливий день без соцмереж. Поряд з іменинником. Привітавши його першою особисто", - написала вона.

Фото: Віра Брежнєва з чоловіком Костянтином Меладзе (instagram.com/ververa)

Шанувальники підтримали позицію артистки і залишили для неї і чоловіка теплі слова і побажання. Вони захопилися парою співачки і комппозитора.

"Кохання і щастя Вам!" "Обожнюю Вас! Бажаю щастя, здоров'я", "Правильно, що любов повинна залишатися всередині сім'ї, а не на загальний огляд", "Яка прекрасна фотографія! З Днем Народження, Констянтин, бережіть себе", "Які ж красиві! З іменинником!", "Красива пара!", "Прекрасні", "Ось це і є справжнє сімейне щастя. Живіть реально. А то багатьох просто поневолили соцмережі", - відзначали коментатори.

Нагадаємо, що раніше Вера Брежнєва прилетіла в Київ, де встигла зустрітися зі своїми зірковими друзями в одному із закладів столиці.

До речі, Віра Брежнєва показала запальні танці на столі під час вечірки з нагоди дня народження подруги.