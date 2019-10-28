"Протестую!" Стривожена Ребрик підняла гостру тему про дитячі захоплення

Лілія Ребрик з дитинства привчає своїх дочок Діану і маленьку Поліну до світу мистецтва. Так, страшая дівчинка встигла дебютувати в серіалі, малеча неодноразово знімалися з мамою в стильних фотосесіях. Діана професійно займається танцями і вже приймає участь у змаганнях, а ось Поліна поки танцює лише у тата-хореографа на руках. Лілія вирішила підняти на сторінці в Instagram тему дитячих захоплень.

Ведуча заявила, що в бальних танцях існує величезна проблема – брак партнерів-хлопчиків. Вона задалася питанням, чому так відбувається. Свої міркування зірка супроводила фото Діани, зробленими під час змагань. Дівчинка кружляє на паркеті в яскравому рожевому платті і виконує бальний танець з партнером.

"Ми на турнірі з бальних танців. І от на які роздуми мене надихають діти... Багато дівчат танцюють без партнерів!!! І це жахливо! Адже бальні танці без партнерів - це не танці. А в парах - це так красиво, що можна дивитися безкінечно. Я, наприклад, обожнюю танцювати зі своїм чоловіком і мері завжди буде мало. Невже хлопці не хочуть займатися танцями??? Невже серед хлопців в моді лише футбол і бокс? Чи це бажання батьків? Хлопці, які займаються танцями - не хлопці?!?! Міф!!! Протестую!!! Це ще ті хлопці! І це не просто слова! На власному досвіді переконуюсь щодня. Мій Андрій Дикий - яскравий приклад!" - нагадала теледіва.

Фото: донька Лілії Ребрик Поліна на турнірі з танців (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники Лілії долучилися до обговорення актуальної теми і не пошкодували компліментів для доньки знаменитості.

Яка красунечка і розумниця! Молодчина!

Лялечка

Така красунька, а посмішка!

Молодець

Яка чудова донечка! Лялечка і красуня, а ще й талановите маленьке сонечко

Маленька красуня. Батьківська гордість!

Маленька мамина та татова талановита красунечка! Нехай щастить!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лілія Ребрик підкорила ефектним образом у вечірній сукні по фігурі.