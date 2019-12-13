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З простої дівчинки в суперзірку: 61-річна Шерон Стоун показала рідкісне фото з юності

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.12.2019 - 17:27
З простої дівчинки в суперзірку: 61-річна Шерон Стоун показала рідкісне фото з юності
Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса вразила красою мережу

Шерон Стоун любить показувати фото, які розбурхують всю мережу. Зазвичай 61-річна зірка звикла дивувати стрункістю і квітучим зовнішнім виглядом. Але днями вона вирішила згадати свою молодість і опублікувала рідкісне фото, де позує практично дитиною.

З простої дівчинки в суперзірку: 61-річна Шерон Стоун показала рідкісне фото з юностіМайбутня суперзірка була прсотою дівчинкою (фото: instagram.com/sharonstone)

Кадр зроблений багато років тому у святковій зимовій атмосфері: дівчинка сидить у кріслі, тримаючи в руках подарунок від Санта Клауса, а на тлі видно різдвяні вогники. Одягнена майбутня зірка екранів в простий сірий светр і джинси, а з аксесуарів на ній тільки браслет. Кумедна зачіска з чубком, ніякого макіяжу і чарівна посмішка: Шерон виглядає неймовірно милою і в той же час не по-дитячому привабливою. В той же час неможливо повірити, що перед нами майбутня суперзірка!

З простої дівчинки в суперзірку: 61-річна Шерон Стоун показала рідкісне фото з юностіОдна з найкрасивіших жінок планети і сьогодні відмінно виглядає (фото: instagram.com/sharonstone)

До речі, нещодавно Шерон довела, що це звання з роками не змінюється. Вона вийшла в світ у відвертому образі, надівши коричневий шкіряний комбінезон з накладними кишенями на грудях і поясом на талії, який доповнила яскравими червоними човниками на шпильках, великими сонцезахисними окулярами, а також сумкою через плече. В руках Стоун тримає біле пальто і пляшечку води.

Треба сказати, Стоун – справжній адепт здорового способу життя, яка всіх закликає правильно харчуватися, пити багато води і займатися спортом. Можливо, завдяки цим простим правилам зірка, розміняла 7-й десяток, і виглядає настільки розкішно. Беремо приклад!

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