Просто жених і наречена: Різатдінова і Прохоров в білосніжних образах з'явилися разом на публіці

Навіть після завершення шоу Танці з зірками 2019 Анна Різатдінова та Олександр Прохоров продовжують спілкуватися і відвідувати разом світські вечірки. Нагадаємо, що в цьому році переможцями самого танцювального проекту країни стали актриса Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот. Срібло дісталося парі Різатдінова-Прохоров. При цьому Женя Кот у недавньому інтерв'ю для шоу "Слава +" відверто зізнався: "Взагалі для мене дивно, що вона [Анна Різатдінова] дійшла до фіналу. Незважаючи на танці, тому що це, в принципі, шоу не про танці, а про людей. Вона молодець..."

На хвилі популярності після Танців з зірками Анна та Олександр продовжують відвідувати різні заходи. Так, 4 грудня в Києві відбувся запис концерту "Ніч суперхітів", який побачать глядачі "1+1" на Новий рік. Судячи з усього, пару запросили не тільки на зоряну вечірку й спілкування з журналістами, але також ще раз представити свої танцювальні номери.

“Вчора був справжній зоряний небосхил. Головний новорічний концерт країни #нічсуперхітів. Дивіться скоро на каналі "1+1". Спасибі за можливість стати частиною такого свята", - підписала новий пост Різатдінова.

Анна різатдінова та Олександр Прохоров (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

При цьому на вечірку пара прийшла в повністю білих вбраннях. На Різатдіновій - вузька ажурна сукня з повітряними рукавами. Волосся зібране в романтичну зачіску. Прохоров також позує в білих штанях та в такій же білосніжній сорочці.

"Завжди користувалася успіхом у чоловіків": Різатдінова відверто розповіла про особисте життя після Танців з зірками 2019

Шанувальники української гімнастки поспішили прокоментувати її нове фото і появу з екс-партнером по Танцях.

"Від вас прям таки віє позитивом!!!"

"Ви такі гарні, "світіть" позитивом і энергиеей"

“Приголомшливий тандем!!! Ніжні, чуттєві, вишукані!!! Висока естетика!"

"Дуже цікава, красива, талановита пара"

"Ви переможці) Навіть у такому танці видно техніка і контраст) Ви молодці!)"

“Яка ж красива пара! Рада бачіті вас знову в танці"

"Шалено в вас закохана"

Скріншот коментарів: instagram.com/anna_rizatdinova

Нагадаємо, раніше Різатдінова поділилася своїми секретами краси і розповіла, як же відчути себе королевою".