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Очей не відвести: Осадча в костюмі від українського дизайнера підкорила стилем в Парижі

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Телеведуча в столиці Франції не тільки відпочиває, але й працює

Катя Осадча прибула в Париж не тільки попрацювати, але й відпочити. Вона вирушила до столиці Франції в компанії чоловіка Юрія Горбунова і встигла насолодитися місцевими пам'ятками, зокрема, відвідати музей Орсе і помилуватися Ейфелевою вежею. А 2 жовтня телеведуча разом з чоловіком, а також іншими українськими зірками Олею Поляковою та Лесею Нікітюк вирушила на показ нової колекції українського дизайнера Андре Тана, який відбувся 22-й Avenue de Messine в Парижі (адреса Посольства України у Франції). Катя поділилася в Instagram фото з заходу, а також опублікувала романтичні знімки з чоловіком, зроблені на паризьких вулицях.

На фото в профілі теледіва відображена в чорному брючному костюмі, прикрашеному бликітками від Andre Tan з укороченим жакетом. Вона доповнила лук зручними кросівками, але для появи в кадрі змінила їх на човники і одягла капелюх з широкими полями.

"Відпочили, треба і попрацювати", - підписала фото Катя.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Фото: Катя Осадча та Оля Полякова (фото: instagram/lyutovalexey)

Шанувальникам образ теледіви явно припав до душі - вони не змогли утриматися від компліментів.

  • Катюша завжди дивує своїми вбраннями, просто очей не відвести!
  • Стильно
  • Ну дуже гарна!!! Просто неперевершена
  • Костюм супер!
  • Класнюча, як завжди
  • Ви дуже гарна
  • Як завжди чарівна!
  • Катруся, Ви просто чарівна

Скріншот коментарів

У сторіз Катя показала романтичну прогулянку з чоловіком. Пара провела час у Люксембурзькому саду і побувала в Пантеоні в Латинському кварталі, а ввечері вирушила в ресторан з видом на Ейфелеву вежу.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов в Парижі (instagram.com/kosadcha)

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