Очей не відвести: Осадча в костюмі від українського дизайнера підкорила стилем в Парижі

Катя Осадча прибула в Париж не тільки попрацювати, але й відпочити. Вона вирушила до столиці Франції в компанії чоловіка Юрія Горбунова і встигла насолодитися місцевими пам'ятками, зокрема, відвідати музей Орсе і помилуватися Ейфелевою вежею. А 2 жовтня телеведуча разом з чоловіком, а також іншими українськими зірками Олею Поляковою та Лесею Нікітюк вирушила на показ нової колекції українського дизайнера Андре Тана, який відбувся 22-й Avenue de Messine в Парижі (адреса Посольства України у Франції). Катя поділилася в Instagram фото з заходу, а також опублікувала романтичні знімки з чоловіком, зроблені на паризьких вулицях.

На фото в профілі теледіва відображена в чорному брючному костюмі, прикрашеному бликітками від Andre Tan з укороченим жакетом. Вона доповнила лук зручними кросівками, але для появи в кадрі змінила їх на човники і одягла капелюх з широкими полями.

"Відпочили, треба і попрацювати", - підписала фото Катя.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Фото: Катя Осадча та Оля Полякова (фото: instagram/lyutovalexey)

Шанувальникам образ теледіви явно припав до душі - вони не змогли утриматися від компліментів.

Катюша завжди дивує своїми вбраннями, просто очей не відвести!

Стильно

Ну дуже гарна!!! Просто неперевершена

Костюм супер!

Класнюча, як завжди

Ви дуже гарна

Як завжди чарівна!

Катруся, Ви просто чарівна

Скріншот коментарів

У сторіз Катя показала романтичну прогулянку з чоловіком. Пара провела час у Люксембурзькому саду і побувала в Пантеоні в Латинському кварталі, а ввечері вирушила в ресторан з видом на Ейфелеву вежу.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов в Парижі (instagram.com/kosadcha)

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