"Просто виводить з себе": Сумська відверто зізналася, що її дратує в чоловікові

Ольга Сумська підкреслила, що і сексуальність в їх відносинах зберігається – "нікуди не дівається". Так, в ексклюзивному інтерв'ю журналістам програми "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на каналі "Україна", актриса Ольга Сумська, яка до цього захопила мережу сімейною фотосесією, відверто розповіла про стосунки з чоловіком Віталієм Борисюком.

Журналісти програми "Ранок з Україною" побували на зйомках нового серіалу "Повернення" каналу "Україна", де поспілкувалися із зіркою українського кіно Ольгою Сумською. Чоловіки відомої акторки – люди творчих професій, і колишній, і теперішній. Євген Васильович Паперний пишається, що досі залишається в статусі першого чоловіка акторки. Ольга Сумська зізнається – її теперішній чоловік актор Віталій Борисюк не дуже любить, коли вона згадує колишнього обранця. Тож розповідатиме лише про сьогодення.

"Віталік ще й який красунчик! Нещодавно я виклала в Instagram його неймовірне виконання однієї італійської пісні – Боже, що почалося! Я ніколи не читала такої кількості зізнань у коханні, жінки його просто піднесли до небес. Звичайно, мені було і приємно, і трошки, знаєте, ревнощі в серці почали розпалюватись", – поділилася Ольга Сумська.

А от щодо скандалів – такого в зірковій родині майже не буває. Ольга Сумська зізнається, що Віталій Борисюк – це приклад прекрасного чоловіка і батька.

"Ну таких, щоб надто гучних скандалів у нас не було. І Боже борони, він ніколи не піднімав на мене руку, а це найважливіше для жінки! Він поважає мене, як жінку, він дуже турботливий, він прекрасний батько, господар! Я можу покластися на нього абсолютно в усьому", – зізнається актриса.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк з молодшою дочкою Анною (фото: instagram.com/olgasumska)

І що б не сталося, Ольга все може пробачити своєму коханому чоловіку, адже не зважаючи на тривале подружнє життя, вони досі лишаються такими, як були на початку стосунків. Але все ж таки є один момент, який сильно дратує артистку в її чоловікові.

"Я все йому пробачаю. Повз роки ми залишаємося рідними людьми. Мені дуже подобається його посмішка, хода, тембр голосу. Та й сексуальність зберігається, вона нікуди не втрачається. Якщо ти по-справжньому кохаєш, то з кожним роком відчуваєш, що це почуття стає глибшим, – коментує Ольга Сумська в ефірі каналу "Україна". – Я взагалі не ревнива. Більше так, чесно кажучи, тому що він дуже стриманий – ніколи не показує справжніх почуттів щодо цього. І мене це дуже дратує, просто виводить із себе! Але часто, коли до мене підходять молоді шанувальники, я помічаю вогник ревнощів у його очах".

Нагадаємо, раніше розкішна Сумська в образі княгині Ольги розкрила свою заповітну мрію.

Також Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці. Актриса взяла участь у зйомках ТВ-шоу "Битва екстрасенсів", що сподобалося не всім шанувальникам.