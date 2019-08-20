"Чарівна": Лілія Ребрик зачарувала фігурою в небесно-блакитній сукні

Лілія Ребрик, яка продовжує захоплювати своїх фанатів шикарними образами і яскравими фото у своєму Instagram, знову натрапила на компліменти від фоловерів за відмінно підібраний лук для зйомок.

Лілія показала кадри, зроблені в одному із спальних районів Києва, на якому шанувальники змогли розглянути підібране для передачі плаття і оцінити його.

Фото: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сільський гламур, міський гламур, гламур столичний і урбаністичний, а у нас простий гламур - Борщагівський (хто не знає, то такий спальний район у Києві - дуууже відомий). Вписуємось в цю картину спекотного серпневого ранку просто ідеально!" - підписала вона фото з колегою Анатолієм Анатолічем.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"А тепер увага питання: Чия машина?" - вирішила підбадьорити грою в угадайку своїх підписників Лілія.

І поки одні активно відгадували кому належить раритетне авто, дехто з підписників звернув увагу і на вбрання ведучої. На зйомку Лілія наділа літню сукню з мережива двох кольорів — синього і небесно-блакитного з відкритими плечима, яке вигідно підкреслило ідеальну фігуру знаменитості і дуже личило знаменитості, образ вона доповнила масивними сережками з бахромою і туфлями синього кольору на високих підборах шпильках.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Плаття шикарне

Ребрик машина!!

Борщагівка не спальний,а самий центральний. （Правда з краю）

а хто вгадає, виграє тест – драйв?

Гарне плаття. Ви в ньому просто чарівна

Як ви класно гармонируете в одязі!!! Стиль підібраний просто супер!!!

До речі, нещодавно Лілія Ребрик сфотографувала себе з ще одним колегою, на цей раз по зйомках у серіалі. Лілія і її подруга-акторка Ольга Атанасовова провели цілу фотосесію на знімальному майданчику, за яскраві кадри дівчата отримали масу захоплених компліментів від підписників.

І про образи телеведучої люблять поговорити її шанувальники. У Лілії великий гардероб, який вона із задоволенням демонструє в Instagram. Чого вартий один тільки шикарний образ в трендовому комбінезоні не типового для Лілії кольору.

А ще, не рідкісні сімейні фото в блозі Лілії Ребрик. Телеведуча розчулює ніжними кадрами з маленькими доньками і пристрасними знімками з чоловіком Андрієм Диким.