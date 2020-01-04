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"Просто вау": Міс Україна 2019 приголомшила вертикальним шпагатом на Балі

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Дівчина полетіла на відпочинок на екзотичний острів

Міс Україна 2019 Маргарита Паша не так давно повернулася з Лондона, де брала участь в масштабному конкурсі "Міс Світу 2019", який відбувся 14 грудня. На жаль, призового місця українська красуня не зайняла. А після святкування Нового року вона за прикладом багатьох знаменитостей вирішила влаштувати собі канікули у теплих краях. Дівчина відлетіла на Балі і з задоволенням ділиться в Instagram барвистими фото з райського острова.

До речі, навіть на відпочинку Маргарита не забуває про режим і продовжує займатися спортом. Зазначимо, що дівчина також є майстром спорту з художньої гімнастики і робить все, щоб не втратити свої навички.

Модель поділилася ефектними кадрами, на яких похвалилася вражаючою розтяжкою і пластикою - вона позує у дверному прорізі кам'яногї споруди в ідеальному вертикальному шпагаті! На красуні - рожеві лосини і такого ж кольору короткий спортивний топ, а також кросівки.

Фото: Маргарита Паша (instagram.com/margoritapasha)

"Загадковий острів з неймовірною енергетикою )!!! Перезавантаження свідомості ...", - прокоментувала вражаючі кадри Паша.

Уражені користувачі мережі поспішили поділитися своїми враженнями в коментарях до знімків.

  • Шикарна
  • якщо і є щось неймовірне в острові, то це ти
  • Супер
  • Потужно
  • Всі пишуть про енергетику, схоже треба самому їхати і відчути
  • Просто вау!
  • Красоточка
  • Ошеломительна, м'яко кажучи...
  • Вау
  • Молодець
  • спорт наше все

Скріншот коментарів (instagram.com/margoritapasha)

Нагадаємо, міс Україна 2019 Маргарита Паша заговорила про обранця і поділилася таємницями ідеальної фігури.

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