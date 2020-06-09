Просто вау! Ізабель Гулар похвалилася досконалою фігурою у вишуканій вечірній сукні

Ізабель Гулар – одна з найвідоміших моделей у світі, яка звикла надихати мережу своїми спортивними тренуваннями. Знімати мотивуючі ролики – справжнє хобі красуні. Як, втім, і демонструвати результат своїх тренувань – досконале тіло. Зовсім нещодавно 35-річна зірка показала, як виглядає в ультракоротких мереживних шортиках. А цотого разу зупинилася на вишуканій вечірній сукні.

Нове фото Ізабель (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Ізабель позує, повернувшись до камери спиною. Вона підняла руки над головою, тим самим підкресливши плавність ліній своєї ідеальної фігури. Тонка талія, розкішні берда і довгі ноги, які вже стали її «візитною карткою», знову схвилювали фанатів. Вони заходилися писати дівчині компліменти і захоплюватися її красою.

Вау!

Чудова

Прекрасна

Абсолютно неповторна

Вау і вау!

Завжди прекрасна в чорному

Так елегантна

Прекрасна леді

Така красива

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/izabelgoulart)

До речі, це перша поїздка Ізабель після карантину. Гулар вирушила в Сен-Тропе, звідки вже встигла показати не тільки свої літні аутфіти, але і красу навколишньої обстановки. Особливу увагу в мережі привернув особняк, де зупинилася зірка. В будинку знаходиться відома скульптура балерин роботи Джеффа Кунса. На їх фоні і з'явилася дівчина. Цей твір належить до цілої серії, над якою художник працював у 2010-2015 роках.

Нагадаємо, Ізабель народилася в Бразилії. Але в її жилах тече також італійська кров. Свою модельну кар'єру дівчина почала в 14 років, коли переїхала в столицю штату Сан-Паулу, де почала працювати моделлю. Ізабель брала участь у показах Oscar de la Renta, Valentino, Dolce and Gabbana, Chanel, Michael Kors, Ralph Lauren і Stella McCartney. А також знімалася для обкладинок найвідоміших модних журналів, включаючи GQ, Vogue, l'officiel, Marie Claire і Esquire. Перша поява Гулар на подіумі Victoria's Secret Fashion Show відбулося у 2005-му році, а вже в наступному вона увійшла до складу «ангелів» Victoria's Secret.