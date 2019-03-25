Ну просто Ван Дамм: зірка "Орла и Решки" показала приголомшливу розтяжку (фото)

Ведуча зазначає, що ідеальної ваги немає - є прекрасне самопочуття
Аліна Астровська повідомила своїм прихильникам, що разом із тревел-шоу "Орел і Решка" вирушила знімати вже третій морський сезон популярного проекту. При цьому якось у геотегах Астровська "проговорилася", що на даний момент зйомки проходять на островах Антігуа і Барбуда в Карибському басейні.
Безумовно, поки що невідомі деталі зйомок. І найголовніше питання (кому дістався "орел", а кому "решка" в цьому випуску) залишається відкритим. Тим не менш, українська ведуча активно ділитися з шанувальниками яскравими фото з відпочинку/роботи. Крім трендових літніх образів, Астровська також встигла похвалитися прекрасною фігурою в купальнику.
Так, на своїй instagram-сторінці Аліна опублікувала фото, на якому позує в плавальному костюмі (з топом і шортами). При цьому телеведуча демонструє прямо-таки чудову розтяжку.
"Розтяжка дуже корисна. Позбавить вас від целюліту, і затисків. Підтягне шкіру і загальний тонус тіла. Я рекомендую!" – підписала один з "гнучких" знімків Астровська.
Аліна Астровська демонструє розтяжку (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)
Також Аліна зазначила, що отримала від шанувальників масу питань про харчування, тренування та спосіб життя.і. Але при цьому у неї не знайдеться легкої панацеї.
"Тут точно не буде чарівних дієт і рекомендацій!!! Я не тренер і не лікар дієтолог, у мене є моє тіло і особисті відчуття! Єдина порада, яку дам - відштовхуватися тільки від власного організму. Немає ідеальної ваги - є прекрасне самопочуття і здоров'я!" – підсумувала ведуча "Орла и Решки".
Спортивна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)
Шанувальники телеведучої поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новими фото:
Нагадаємо, до цього Астровська відверто зізналася, як ледь не втратила життя.
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