ru
ua

Ну просто Ван Дамм: зірка "Орла и Решки" показала приголомшливу розтяжку (фото)


Ведуча зазначає, що ідеальної ваги немає - є прекрасне самопочуття

Аліна Астровська повідомила своїм прихильникам, що разом із тревел-шоу "Орел і Решка" вирушила знімати вже третій морський сезон популярного проекту. При цьому якось у геотегах Астровська "проговорилася", що на даний момент зйомки проходять на островах Антігуа і Барбуда в Карибському басейні.

Безумовно, поки що невідомі деталі зйомок. І найголовніше питання (кому дістався "орел", а кому "решка" в цьому випуску) залишається відкритим. Тим не менш, українська ведуча активно ділитися з шанувальниками яскравими фото з відпочинку/роботи. Крім трендових літніх образів, Астровська також встигла похвалитися прекрасною фігурою в купальнику.

Так, на своїй instagram-сторінці Аліна опублікувала фото, на якому позує в плавальному костюмі (з топом і шортами). При цьому телеведуча демонструє прямо-таки чудову розтяжку.

"Розтяжка дуже корисна. Позбавить вас від целюліту, і затисків. Підтягне шкіру і загальний тонус тіла. Я рекомендую!" – підписала один з "гнучких" знімків Астровська.

Аліна Астровська демонструє розтяжку (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Також Аліна зазначила, що отримала від шанувальників масу питань про харчування, тренування та спосіб життя.і. Але при цьому у неї не знайдеться легкої панацеї.

"Тут точно не буде чарівних дієт і рекомендацій!!! Я не тренер і не лікар дієтолог, у мене є моє тіло і особисті відчуття! Єдина порада, яку дам - відштовхуватися тільки від власного організму. Немає ідеальної ваги - є прекрасне самопочуття і здоров'я!" – підсумувала ведуча "Орла и Решки".

Спортивна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Шанувальники телеведучої поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новими фото:

  • "Відмінний шпагат"
  • "Ого, круто!"
  • "Та з таким графіком, як у "Орел и Решка", їх перельотами, монтажем, недосипами можна і мінус 50кг скинути)"
  • "Ось це професійна підготовка до проб на зйомки))"
  • "Ван Дамм"
  • "Алечка, на вас завжди приємно дивитися"
  • "Шикарна вертикалка! Очманіти!"
  • "Як довго ти йшла до цього результату?)"

Нагадаємо, до цього Астровська відверто зізналася, як ледь не втратила життя.

Також телеведуча рассказала, як знайти нормального чоловіка.

Вовчиця з Уолл-стріт: Тіна Кароль блиснула розкішним образом в Нью-Йорку Голлівудська зірка засвітилася в розкішному платті-вишиванці від українського дизайнера
Читати всі новини