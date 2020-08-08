Просто шик: струнка Надя Дорофєєва в крихітному бікіні викликала фурор точеними формами

Надя Дорофєєва – володарка витонченої стрункої фігури. Її форми захоплюють шанувальників, а от сама дівчина зізнається, що поправилася під времясамоизоляции і це пішло їй тільки на користь, адже набрати вагу артистці не так легко. На літніх знімках Надя демонструє осину талію і плоский животик, а її витончені форми стають предметів захоплень інтернет-аудиторії. На новому чорно-білому кадрі співачка з'явилася в бікіні.

Судячи по локації, Надя пішла плавати в критий басейн. Кадр зроблений ніби випадково: дівчина відображена в бікіні з плавками на зав'язках, з її рук стікає вода, а сама співачка дивиться вниз. При цьому варто сказати не тільки про витонченої фігури зірки. Але і її ефектному макіяжі з акуратними рівними стрілками. Волосся Надя зібрала в недбалий пучок.

Співачка вирішила залишити фото без підпису, давши шанувальникам можливість самим проявити фантазію і дозволила обдарувати себе компліментами.

З яскравим макіяжем і в капелюшку: Надя Дорофєєва показала, як ніжиться на сонці

Талія!

Красуня

Купальник бомба

Ти просто супер

Неземна

Круть

Вогонь

Це просто шик

Бомба

Ох ці кубики

Скріншот комментриев

Нагадаємо,що раніше Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність та догляду у зв'язку з цим з групи "Время и стекло". Відповідь порадувала багатьох шанувальників співачки.