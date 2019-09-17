Просто сексі! Ані Лорак в одному халаті спокусила стрункими ніжками

Ані Лорак не втомлюється дивувати шанувальників новими образами. Останнім часом у повсякденному житті співачка віддає перевагу молодіжному стилю, а також не проти приміряти трендовий спорт-шик. На світських заходах ж вона як і раніше блищить у вражаючих вбраннях, що вигідно підкреслюють достоїнства її фігури. Наприклад, для появи на Новій хвилі вона вибрала чорне атласне плаття з пікантним розрізом від стегна. Але у власній гримерці, подалі від сторонніх очей, артистка може дозволити собі розслабитися і змінить святковий туалет на зручний халат. На останньому фото Ані постала саме в такому "домашньому" луці.

Співачка сидить поруч з туалетним столиком, яскраво освітленим лампочками. На ньому – флакончики, тюбики і баночки з косметичними засобами, поруч на журнальному столику можна розглянути відкритий б'юті-бокс.

Зірка зручно розташувалася на білосніжному шкіряному кріслі в халаті. Вона приміряє витончені напівпрозорі чобітки на тонкій шпильці, інкрустовані дрібними камінчиками. Ані, ніби ненароком, оголила стрункі ніжки на камеру.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

"Творчий безлад або ідеальна чистота?" - поцікавилася у підписі до кадру Ані.

Шанувальники артистки з готовністю стали ділитися своїми уподобаннями, але не забували про компліменти для зірки.

Прекрасна!

Ти дуже худенька

Тільки, будь ласка, не худни, ти прекрасна у формах, просто сексі, дуже сексапільна

Ви така неймовірно красива

Красива

Діва

Лялечка

Шикарна фотографія. Ви Неймовірна Красуня! Бажаю Вам багато радості і натхнення

найкрасивіша жінка на світі!

Чарівна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Ані Лорк вже публікувала знімок в халаті. Тоді шанувальники порівняли її з Кім Кардашьян.