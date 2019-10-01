Просто якийсь секс!" Дорофєєва в білизні і ботфортах розбурхала пікантним фото

Володарка стрункої фігури і спокусливих форм Надя Дорофєєва знає, як запаморочити голови своїм шанувальникам - співачка регулярно балує їх гарячими кадрами, на яких демонструє стрункі ніжки, витончену талію і апетитний бюст. Новий кадр артистки в Instagram також вельми пікантний!

Учасниця групи "Время и Стекло" позує в чорній нижній білизні, а також яскраво-синій об'ємній куртці і ботфортах на підборах того ж кольору. Красуня притулилася до високого стільця, при цьому еротично розсунувши ноги. Доповнюють яскравий лук зібране у високий хвіст волосся і яскравий макіяж.

У підпису Надя процитувала рядок з пісні, де багато згадується слово blue, що перекладається з англійської як "синій" або "блакитний".

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"I'm blue da ba dee da ba daa

Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa

Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa", - пише співачка.

Ефектний кадр вразив навіть відому любительку епатажу MARUV, яка зазначила у коментарях, що це дуже гаряче.

Скрін коментарів (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Інші підписники також не залишилися байдужими і скупали Дорофєєву в захоплених компліментах.

Це просто якийсь секс

Красуня

Ти і стиль,це одне і теж

ти така красива,бозееее, я прям мрію бути як ти

куртка явно зайва. Шикарний вид закриває )

Шикарна

Яка гарна

ААЙ кака гаряча дама просто турба -гармата , можна милуватися хоч цілу вічність

Якщо я б була МУЖИКОМ, то заздрила б Вові

Ойй,яка

Пууушка

Уххх, щось гаряче стало

Скрін коментарів (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що смілива Надя Дорофєєва показала обличчя без грама косметики. Дівчина повідомила, що весь день провела без макіяжу.

Раніше Надя Дорофєєва перевтілилася в спокусливу русалку.