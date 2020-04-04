ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Не так все просто: Регіна Тодоренко засвітила розкішне декольте і зробила несподване зізнання

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.04.2020 - 14:15
Не так все просто: Регіна Тодоренко засвітила розкішне декольте і зробила несподване зізнання
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча розповіла про роль артистів у непростий час для всього людства

Регіна Тодоренко навіть на карантині не забуває про роботу – зараз вона знімається в розважальному російському шоу "Маска", де займає суддівське крісло. Для зйомок вона змінює ефектні вбрання і незмінно захоплює образами з екрану. Ведуча вирішила довірливо поговорити з шанувальниками про важливість професії артиста в непростий час для всього людства.

Зірка "Орла и Решки" написала розгорнутий пост про ролі представників шоу бізнесу в підтримці морального настрою людей, які змушені залишатися на карантині і бути постійно вдома. Вона супроводила монолог фото свого образу для запису нового випуску шоу – золота блузка з величезним жабо і чорна спідниця. Волосся зачесане назад, у вухах – великі сережки-кільця, на шиї – кольє з різнокольорових прозорих каменів.

"Якщо що, за спиною в лівій руці я ховаю мед.маску. Ми все ще знімаємо шоу "Маска"! Все проходить максимально відповідально і стерильно! Ми дотримуємося всіх правил безпеки. Ви напевно скажете: "якого біса, сиди вдома на самоізоляції". Але не так-то все просто! Працівники блакитних екранів зобов'язуються виконувати свої функції навіть в карантині. Адже ми в якомусь сенсі відповідаємо за емоційний стан людей. Є новинарі, які стежать за інформаційним потоком актуальних подій і тримають нас у курсі світових змін, а є шоумени, такі як ми, які зобов'язані в такий нелегкий час допомагати глядачам забути про всі проблеми хоча б на 2 години в недільний вечір! Спасибі вам за увагу! Будь здоровий і залишайся вдома!" - закликала Регіна.

Не так все просто: Регіна Тодоренко засвітила розкішне декольте і зробила несподване зізнання

Не так все просто: Регіна Тодоренко засвітила розкішне декольте і зробила несподване зізнання

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники ведучої у першу чергу оцінили її лук і не забули подякувати за те, що вона невпинно заряджає своїм позитивом і енергією.

  • Шикарна
  • Схожі на "Аеліту"
  • Класний верх у сукні!
  • Супер весела і красива Регіна
  • Клас
  • Така красива
  • Красуня
  • Чарівна
  • Бомба, Регіночка

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко збентежила мережу своїм вбранням для зйомок авторського шоу і показала закулісний відео.

Розлучення: Тодоренко з Топаловим налякали шанувальників новим постом Такі солодкі: Топалов підкорив мережу постільним фото з Тодоренко
Новини України Регіна Тодоренко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся