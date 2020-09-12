Просто вогонь! Лілія Ребрик вразила відвертою фотосесією в мереживній білизні

Лілію Ребрик звикли бачити в стильних і романтичних образах, також телеведуча і актриса часто ділиться в мережі сімейними кадрами з чоловіком і доньками. Однак на нових фото зірка з'явилася в зовсім іншому амплуа - сексапільної красуні!

На гарячих чорно-білих кадрах, опублікованих в Instagram, 39-річна Лілія відображена в мереживному боді, яке вона доповнила поясом-корсетом і колготками в сіточку, а також туфлями на шпильці.

Знімки були зроблені за кулісами театру, а їх автором стала колега Ребрик, актриса Ксенія Вертинська.

Артистка позувала в спокусливих позах, демонструючи свою фігуру - на одному фото вона знята поруч з контрабасом.

Лілія Ребрик захопила пікантними фото в спокусливому мереживному боді (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Залаштунки" або ті, чого ви не побачите щодня... Спокусливоі п'ятниці! Надобраніч!" - підписала ефектні кадри Лілія.

Фолловери зізналися, що було трохи незвично бачити її в такому образі, і засипали актрису захопленими коментарями.

Після таких фото, по поверненню до дому Лілю чекає шалена пристрасть кохана Андрея!

Класнюча просто!

Сексі, дуже імпонують жінки , які на день ідеальні мамі, а ввечорі сексі для чоловіка та для себе

Звикла бачити Вас завжди жіночною, романтичної, життєрадісною, але таке амплуа Вам теж дуже

Красива жінка

Ух яка соковита

Ліля красунечка

Ого! Ось це Ви шикарна, вогонь, отрута , мега еротично і красивенно

Ось це так!!! ви спокусниця

Нічого собі, Ліля, ви просто супер!!!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Лілія Ребрик зачарувала милим фото з прогулянки з дочками Діаною і Поліною.

Раніше Лілія Ребрик чесно висловилася про сварки з чоловіком і поділилася секретом сімейної гармонії.