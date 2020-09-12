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Просто вогонь! Лілія Ребрик вразила відвертою фотосесією в мереживній білизні

Автор: Lite

39-річна ведуча похвалилася спокусливими формами

Лілію Ребрик звикли бачити в стильних і романтичних образах, також телеведуча і актриса часто ділиться в мережі сімейними кадрами з чоловіком і доньками. Однак на нових фото зірка з'явилася в зовсім іншому амплуа - сексапільної красуні!

На гарячих чорно-білих кадрах, опублікованих в Instagram, 39-річна Лілія відображена в мереживному боді, яке вона доповнила поясом-корсетом і колготками в сіточку, а також туфлями на шпильці.

Знімки були зроблені за кулісами театру, а їх автором стала колега Ребрик, актриса Ксенія Вертинська.

Артистка позувала в спокусливих позах, демонструючи свою фігуру - на одному фото вона знята поруч з контрабасом.

Лілія Ребрик захопила пікантними фото в спокусливому мереживному боді (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Залаштунки" або ті, чого ви не побачите щодня... Спокусливоі п'ятниці! Надобраніч!" - підписала ефектні кадри Лілія.

Фолловери зізналися, що було трохи незвично бачити її в такому образі, і засипали актрису захопленими коментарями.

  • Після таких фото, по поверненню до дому Лілю чекає шалена пристрасть кохана Андрея!
  • Класнюча просто!
  • Сексі, дуже імпонують жінки , які на день ідеальні мамі, а ввечорі сексі для чоловіка та для себе
  • Звикла бачити Вас завжди жіночною, романтичної, життєрадісною, але таке амплуа Вам теж дуже
  • Красива жінка
  • Ух яка соковита
  • Ліля красунечка
  • Ого! Ось це Ви шикарна, вогонь, отрута , мега еротично і красивенно
  • Ось це так!!! ви спокусниця
  • Нічого собі, Ліля, ви просто супер!!!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Лілія Ребрик зачарувала милим фото з прогулянки з дочками Діаною і Поліною.

Раніше Лілія Ребрик чесно висловилася про сварки з чоловіком і поділилася секретом сімейної гармонії.

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