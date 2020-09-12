Просто вогонь! Лілія Ребрик вразила відвертою фотосесією в мереживній білизні

39-річна ведуча похвалилася спокусливими формами
Лілію Ребрик звикли бачити в стильних і романтичних образах, також телеведуча і актриса часто ділиться в мережі сімейними кадрами з чоловіком і доньками. Однак на нових фото зірка з'явилася в зовсім іншому амплуа - сексапільної красуні!
На гарячих чорно-білих кадрах, опублікованих в Instagram, 39-річна Лілія відображена в мереживному боді, яке вона доповнила поясом-корсетом і колготками в сіточку, а також туфлями на шпильці.
Знімки були зроблені за кулісами театру, а їх автором стала колега Ребрик, актриса Ксенія Вертинська.
Артистка позувала в спокусливих позах, демонструючи свою фігуру - на одному фото вона знята поруч з контрабасом.
Лілія Ребрик захопила пікантними фото в спокусливому мереживному боді (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Залаштунки" або ті, чого ви не побачите щодня... Спокусливоі п'ятниці! Надобраніч!" - підписала ефектні кадри Лілія.
Фолловери зізналися, що було трохи незвично бачити її в такому образі, і засипали актрису захопленими коментарями.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, Лілія Ребрик зачарувала милим фото з прогулянки з дочками Діаною і Поліною.
Раніше Лілія Ребрик чесно висловилася про сварки з чоловіком і поділилася секретом сімейної гармонії.