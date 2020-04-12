Просто вогонь: Катя Осадча в пікантному облягаючому комбінезоні вразила гнучкістю

Катя Осадча на карантині не втрачає час дарма і закликає інших робити те ж саме. Так, ведуча мріяла долучитися до йоги, тим більше її чоловік Юрій Горбунов давно захоплюється цією практикою і регулярно викладає фотопыдтвердження цього. Навіть їх син Іван вирішив повторювати слідом за татом асани, причому потішив його результатами. Тепер настала черга Каті освоїти ази йоги і здивувати шанувальників розтяжкою і гнучкістю.

Катя розташувалася на спеціальному килимку у вітальні і приступила до занять, а фото, зроблене під час тренування, опублікувала в instagram.На знімку теледіва позує в чорному облягаючому комбінезоні для йоги без рукавів. Пікантна робити одягу – глибокий виріз на спині.

Вона розташувалася в позі лотоса, а також прийняла гомукхасану. Її розтяжка і гнучкість полонила шанувальників, правда, знайшлись і ті, хто додав трохи критики.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"В йозі так носочки не тягнуть. Але розкриття тазостегнових відмінне", - написала одна з пыдписниць теледіви. "Це для фото", - пояснила ведуча. "Катя, ти чудова. А на шпагат вмієш сідати?" - поцыкавиласяодна з прихильниць зірки. "Поки ні", - чесно зізналася Катя.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ого, розтяжка!

Катінька, ви просто вогонь. Молодець

Така красива

Красуня і розумниця

Ви такі молодці, ведете гарний спосіб життя

Ти молодець

Гарна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча поділилася своїми грандіозними планами, а також розповіла, які з пунктів встиг зірвати карантин.