Просто отетеріла: Регіна Тодоренко розкрила свою мрію

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча звернулася до своїм фанів із питанням

Популярна телеведуча і екс-зірка "Орла і Решки" Регіна Тодоренко, яка раніше розповіла про найромантичніше побачення з чоловіком Владом Топаловим, відкрила шанувальникам свою мрію. На сторінці в Instagram артистка зізналася, що всіма силами намагається "звити затишне сімейне гніздечко".

У перевагах Регіни - великі просторі комфортні розумні будинки.

Подорожуючи по різних країнах, вона виділила для себе французькі, американські і англійські будинки. Зокрема, у США зірка "просто отетеріла" від "хайтекових" велетенських вілл, а ще більше - від цін на них.

Тодоренко також опублікувала в мережі знімок своїх "улюблених хором" і додала, що поки такого "найкрутішого завидного дому" у неї немає.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

"А ви мрієте про просторні апартаменти або про розумний будинок?" - запитала Регіна своїх фанів.

У коментарях до повідомлення підписники зірки підбадьорюють Тодоренко і діляться власними враженнями про будинок:

"У тебе все вийде, все ще попереду. Я дійшов до власного будинку тільки до 32 років";

"Капець будинок величезний" Як ТЦ в маленькому містечку";

"Я думала, що я одна про це мрію";

"Безглуздо мати такий великий будинок... хоча кожному своє... з часом розумієш, що людині багато не треба, багато треба тільки для того, щоб собі визнання отримати, щоб всім показати та підкреслити свій статус..."

Скрін коментарів: instagram.com/reginatodorenko

Як повідомлялося раніше, нещодавно Тодоренко показала фанам "реалії життя" і поділилася пікантним хоум-відео з чоловіком Владом Топаловим. При цьому співак зображений у ролику в одних трусах.

Ми також писали, що Регіна Тодоренко і Влад Топалов в елегантних вечірніх нарядах захопили мережа яскравими фото з неймовірного повітряного пригоди - пара політала на вертольоті.

Нагадаємо, що не так давно Регіна Тодоренко поскаржилася, що після пологів її не слухаються ноги, і вона з працею може займатися коли звичним їй балетом.

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Відео: РБК-Україна