Просто неймовірна: Тіна Кунакі продемонструвала соковиті форми в новій зйомці

Французька модель Тіна Кунакі показала, як шикарно може виглядати молода мама. 23-річна дружина Венсана Касселя запостила у своєму Instagram-акаунті фото у спідній білизні. Темношкіра красуня лежить на подушках в бюстгальтері і трусиках шоколадного кольору, а обличчя їй собака лиже того ж кольору. «Я ношу білизну цієї марки з тих самих пір, як отримала його для кампейна», - підписала Тіна свій знімок, мабуть, щоб висловити подяку бренду. Але шанувальники, зрозуміло, відзначили, що фігура Тіни – просто ідеальна, незважаючи на те, що лише рік тому зірка народила своєму чоловікові дитину.

Нова кампанія Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Сам Венсан на своїй сторінці порадів, яка у нього шикарна жінка, виставивши фото з тієї ж рекламної компанії. Тільки цього разу Тіна сидить верхи на коні. Коричневі відтінки переважають на знімку, чудово відтіняють гладку шкіру Тіни. «Амазонки - це жінки-войовниці у грецькій міфології. Але я щасливчик, адже одна з них живе зі мною», - написав 53-річний актор.

Шанувальники тут же завалили знімки своєї улюбленої моделі коментарями: «Хотілося б і мені так виглядати, коли я стану матір'ю», «Тіна, ти просто чудова», «Пощастило ж Касселю зустріти таку дівчину», «Немає слів, у мене перехоплює подих», «Тіна, ти така соковита і сонячна».

Тіна показала розкішне тіло (фото: instagram.com/tinakunakey)

Нагадаємо, що у пари є дочка – однорічна Амазоні Кассель. Фанати пари вже гадають, ким стане дитина, коли виросте, актрисою чи моделлю. Або і тим, і тим, одне іншому не заважає.