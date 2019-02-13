Все просто: чоловік Наді Дорофєєвої склав топ "геніальних" подарунків до Дня Закоханих

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Чоловік Наді Дорофєєвої розповів про бюджетні сюрпризи для коханої своїми руками

Український ведучий, музикант і блогер Володимир Данетес напередодні Дня Закоханих вирішила поділитися з шанувальниками власноруч складеним списком "оригінальних" подарунків для чоловіків з обмеженим бюджетом. Він опублікував жартівливий топ на своїй сторінці в Instagram.

З властивим йому гумором, чоловік Наді Дорофєєвої зазначив, що представникам сильної половини людства, які перебувають у пошуку роботи при успішній дружині, доводиться не солодко. Але здивувати кохану при мінімальних грошових витратах цілком реально.

"Ви досі думаєте, що ж подарувати коханій на День Святого Валентина? Тоді читайте до кінця! Давайте почнемо з того, що ця особа абсолютно не думає про вас (про хлопця, про чоловіка). Вона дозволяє собі заробляти, в той час поки ми, чоловіки, знаходимося в пошуках роботи. Якщо ви, як і я, ще не підібрали код до картки коханою і не можете дозволити купити їй дорогий подарунок, то вона обов'язково зрадіє подарунку, зробленому своїми руками. Тим більше руки у мене золоті", - запевнив ведучий.

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Для початку Дантес порадив написати неймовірний лист на "зістареному" за допомогою чаю аркуші паперу А 4 і помістити в скляну пляшку. У своєму посланні обов'язково треба перерахувати всі позитивні зміни в житті, які відбулися завдяки зустрічі з коханою.

"Пишіть, що до знайомства з нею ви були собакою, що пропалює життя, без господаря, будинки і теплої постелі. Про те, що одного разу, ви побачили спалах на небі і зірку, яка падала. Ви загадали бажання, щоб у ваше життя прийшло щастя та достаток. І ось бажання виповнилося, із небес спустився ангел на ім'я (тут ви вставляєте потрібне ім'я). Вона врятувала життя, витягла з темряви і далі подібну ф...ню, як-небудь розкрутіть. Кладете це в пляшку. А потім приносите їй зі словами: "Дорога, дивись, що я виловив у морі людських доль". Просто гармата", - зізнався блогер.

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Ще одним не банальним варіантом може стати саморобне "грошове дерево", виготовлене з гілки, запозиченої в найближчому парку.

"Це взагалі дуже просто, виходьте в парк, шукайте гілку, що нагадує дерево, по дорозі назад змінюєте сотку на дріб'язок в будь-якому магазині і починається магія. Скотчем, тільки прозорим, акуратно клеїте монетки, типу листя і ось вам дерево", - описав майстер-клас Володимир.

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

А для тих, хто хоче докласти мінімум зусиль, він порадив помістити в скляну рамку доларову купюру. Також Дантес щиро обурився, чому чоловіки повинні болісно роздумувати над подарунком для жінок, якщо ті зовсім не переживають про презенти для своїх коханих.

"Для ледачих - берете 1$ купюру, вставляєте в рамку і говорите: бажаю, щоб з кожним роком президент на ній змінювався, а цифри зростали. Якщо ви думаєте, що ці подарунки повне го...але, то давайте згадаємо що вони дарують нам... Типу секс? Це звичайно "ексклюзив"... Не знаю як у вас в родині, але у мене з цим не такі проблеми, щоб це був подарунок з вау-ефектом. Вони ж купують собі шмотки і кажуть: "Це тобі, щоб ти пишався, що у тебе така гарна дівчина поруч", - пригадав він всім представницям прекрасної статі.

Нагадаємо, що Володимир Дантес вирушив з дружиною Надею Дорофєєвою в Нью-Йорк, де співачка влаштувала стильні стріт-стайл фотосесії.

До речі, Володимир Дантес під час відпочинку в Дубаї поскаржився на втому від активного шопінгу з дружиною Надею Дорофєєвою.

Раніше Володимир Дантес анонсував вихід улюбленого глядачам шоу і розповів про багатогодинну зйомку.

Відео: РБК-Україна