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Дуже хороші: схудлий Потап і Каменських вразили сплеском фарб і емоцій

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.02.2020 - 09:37
Дуже хороші: схудлий Потап і Каменських вразили сплеском фарб і емоцій
Фото: Настя Каменських і Потап (nstagram.com/realpotap)

Пара позувала в яскравих аутфітах

Потап і Настя Каменських разом вдома і на роботі – тепер вони набирають власну комманду вокалістів на Голосі країни 2020, зайнявши подвійне суддівське крісло. Проти "чорної королеви" та її чоловіка-репера виступає "біла королева" Тіна Кароль і "Дракула" Дан Балан. Причому, в третьому випуску проекту між Настею та Тіною стався баттл, під час якого їм довелося серйозно поборотися за талановитого учасника. Втім, хоч дружина Потапа і програла бій, зате вона отримала неоцинимую підтримку чоловіка, який не відпускав її руку і щиро переживав. Так, продюсер і співачка опублікувала веселе і сонячне спільне фото, на якому позують в яскравих аутфітах.

Артистка вибрала трендовий яскравий в'язаний об'ємний светр-оверсайз лаймового відтінку, а репер одягнув червону футболку-поло. Настя кокетливо посміхається в камеру, а схудлий Потап позує трохи віддалік, поклавши руки за голову.

Дуже хороші: схудлий Потап і Каменських вразили сплеском фарб і емоцій

Фото: Настя Каменських і Потап (nstagram.com/realpotap)

Шанувальники пару відразу ж зазначили, що продюсер помітно схуд, причому одні вважали ці зміни позитивними, а іншим здалося, що стрімка втрата ваги не дуже добре позначилася на зовнішності Потапа і він став виглядати старше своїх років.

  • Які ви гарненькі
  • Дуже красива пара
  • Ви класні!
  • Я вас люблю,тільки більше не худніть
  • Ой ну крутыхи
  • Класні
  • Дуже гарно виглядаєте . Порівняти вас раніше і зараз прям різні особистості, шалено красиві як були, так і є. Просто милашка
  • Вау. Такі красиві. ПТП на вигляд 25. Ви доповнюєте один одного
  • Які ж ви гарні
  • Потап дуже худий!
  • Чудова пара
  • Похудав Потап, але зразу чомусь виглядає старшим

Скріншот коментарів

Раніше Потап і Настя Каменських "помінялися ролями" в цікавому відео і показала смішний музичний номер.

Хімія заворожує: Потап і Каменських викликали фурор щасливим фото "Трохи схиблена": Настя Каменських в одній білизні зробила зізнання про свою слабкість
Новини України Настя КаменськихПотап
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