"Просто лялечка": Лілія Ребрик засипала мережу барвистими фото з відпочинку на Мальдівах

Ведуча насолоджується романтичною відпусткою удвох з чоловіком
Лілія Ребрик влаштувала собі цієї зими довгоочікувану відпустку тільки вдвох з чоловіком Андрієм Диким - щасливе подружжя відлетіли на Мальдівські острови. Як зізналася ведуча, вони вже багато років не відпочивали саме так, без дітей, а це необхідно робити всім подружнім парам. Дочок Діану і Поліну вони залишили вдома і пообіцяли наступного разу відправитися на острови вже всім разом. Щаслива Лілія просто-таки засипала мережу неймовірно цікавими знімками з райського куточка в своєму Instagram.
Артистка насолоджується купанням в океані і демонструє підтягнуту фігуру в ефектних купальниках. Так, Ребрик позувала на білосніжному пісочку в яскраво-синьому купальному костюмі з досить закритим верхом, накинувши зверху білу сорочку. Вона весело розкинула руки і так і світиться від задоволення. До речі, гарний кадр зробив чоловік знаменитості.
"Як добре.... #мальдіви #зимовіканікули Чоловікові респект за фото...", - поділилася своїм щастям теледіва.
Фото: Лілія Ребрик на Мальдівах (instagram.com/liliia.rebrik)
Також Лілія поділилася розслабленим знімком, на якому вона релаксує в басейні. У підпису вона торкнулася тему куріння і зазначила, що сама ніколи не страждала від цієї звички, проте терпимо ставиться до людей, які палять.
Фото: Лілія Ребрик на Мальдівах (instagram.com/liliia.rebrik)
У розділі сториз свого облікового запису Ребрик опублікувала цілий калейдоскоп яскравих фото, на яких позує в ефектних луках як одна, так і з коханим чоловіком.
Фото: Лілія Ребрик на Мальдівах (instagram.com/liliia.rebrik)
Користувачі мережі засипали маму двох дітей компліментами, захоплюючись її красою і шикарною фігурою і бажаючи добре відпочити.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, щаслива Лілія Ребрик з чоловіком підкорили пристрасним "мальдівським танго" на пляжі.