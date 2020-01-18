"Просто лялечка": Лілія Ребрик засипала мережу барвистими фото з відпочинку на Мальдівах

Лілія Ребрик влаштувала собі цієї зими довгоочікувану відпустку тільки вдвох з чоловіком Андрієм Диким - щасливе подружжя відлетіли на Мальдівські острови. Як зізналася ведуча, вони вже багато років не відпочивали саме так, без дітей, а це необхідно робити всім подружнім парам. Дочок Діану і Поліну вони залишили вдома і пообіцяли наступного разу відправитися на острови вже всім разом. Щаслива Лілія просто-таки засипала мережу неймовірно цікавими знімками з райського куточка в своєму Instagram.

Артистка насолоджується купанням в океані і демонструє підтягнуту фігуру в ефектних купальниках. Так, Ребрик позувала на білосніжному пісочку в яскраво-синьому купальному костюмі з досить закритим верхом, накинувши зверху білу сорочку. Вона весело розкинула руки і так і світиться від задоволення. До речі, гарний кадр зробив чоловік знаменитості.

"Як добре.... #мальдіви #зимовіканікули Чоловікові респект за фото...", - поділилася своїм щастям теледіва.

Фото: Лілія Ребрик на Мальдівах (instagram.com/liliia.rebrik)

Також Лілія поділилася розслабленим знімком, на якому вона релаксує в басейні. У підпису вона торкнулася тему куріння і зазначила, що сама ніколи не страждала від цієї звички, проте терпимо ставиться до людей, які палять.

Фото: Лілія Ребрик на Мальдівах (instagram.com/liliia.rebrik)

У розділі сториз свого облікового запису Ребрик опублікувала цілий калейдоскоп яскравих фото, на яких позує в ефектних луках як одна, так і з коханим чоловіком.

Фото: Лілія Ребрик на Мальдівах (instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі засипали маму двох дітей компліментами, захоплюючись її красою і шикарною фігурою і бажаючи добре відпочити.

Моє захоплення !!!

Лілія!!!! У вас шикарна фігура

Як завжди чарівна!

Який класний купальник!

Дуже красиво

Лиличка, звідки такий шикарний купальник???

Лялечка.. Молодець!!!

Крутезна... Романтичного відпочинку

супер відпочинок

Богиня

Вауууу як красиво..

Ви просто лялечка

Ліля,ви дуже гарні

І справді, як же ж добре вам!...

Та й взагалі, респект чоловікові.

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, щаслива Лілія Ребрик з чоловіком підкорили пристрасним "мальдівським танго" на пляжі.