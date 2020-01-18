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"Просто лялечка": Лілія Ребрик засипала мережу барвистими фото з відпочинку на Мальдівах

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Ведуча насолоджується романтичною відпусткою удвох з чоловіком

Лілія Ребрик влаштувала собі цієї зими довгоочікувану відпустку тільки вдвох з чоловіком Андрієм Диким - щасливе подружжя відлетіли на Мальдівські острови. Як зізналася ведуча, вони вже багато років не відпочивали саме так, без дітей, а це необхідно робити всім подружнім парам. Дочок Діану і Поліну вони залишили вдома і пообіцяли наступного разу відправитися на острови вже всім разом. Щаслива Лілія просто-таки засипала мережу неймовірно цікавими знімками з райського куточка в своєму Instagram.

Артистка насолоджується купанням в океані і демонструє підтягнуту фігуру в ефектних купальниках. Так, Ребрик позувала на білосніжному пісочку в яскраво-синьому купальному костюмі з досить закритим верхом, накинувши зверху білу сорочку. Вона весело розкинула руки і так і світиться від задоволення. До речі, гарний кадр зробив чоловік знаменитості.

"Як добре.... #мальдіви #зимовіканікули Чоловікові респект за фото...", - поділилася своїм щастям теледіва.

Фото: Лілія Ребрик на Мальдівах (instagram.com/liliia.rebrik)

Також Лілія поділилася розслабленим знімком, на якому вона релаксує в басейні. У підпису вона торкнулася тему куріння і зазначила, що сама ніколи не страждала від цієї звички, проте терпимо ставиться до людей, які палять.

Фото: Лілія Ребрик на Мальдівах (instagram.com/liliia.rebrik)

У розділі сториз свого облікового запису Ребрик опублікувала цілий калейдоскоп яскравих фото, на яких позує в ефектних луках як одна, так і з коханим чоловіком.

Фото: Лілія Ребрик на Мальдівах (instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі засипали маму двох дітей компліментами, захоплюючись її красою і шикарною фігурою і бажаючи добре відпочити.

  • Моє захоплення !!!
  • Лілія!!!! У вас шикарна фігура
  • Як завжди чарівна!
  • Який класний купальник!
  • Дуже красиво
  • Лиличка, звідки такий шикарний купальник???
  • Лялечка.. Молодець!!!
  • Крутезна... Романтичного відпочинку
  • супер відпочинок
  • Богиня
  • Вауууу як красиво..
  • Ви просто лялечка
  • Ліля,ви дуже гарні
  • І справді, як же ж добре вам!...
  • Та й взагалі, респект чоловікові.

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, щаслива Лілія Ребрик з чоловіком підкорили пристрасним "мальдівським танго" на пляжі.

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