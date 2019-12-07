Просто красуня! Осадча в прозорому вбранні зачарувала образом від українського дизайнера

Катя Осадча продемонструвала шанувальникам новий образ
Відома українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно похвалилася фотографією з легендарним футболістом, в черговий раз вразила шанувальників своїм образом. Новий знімок Осадчій опубліковані в Instagram.
Телеведуча показала яскраве плаття, яке прикрашене різними квітами. Варто зазначити, що це плаття від українського дизайнера Оксани Мухи.
Всім відомо, що Осадча славиться своєю любов'ю до капелюшків і головних уборів. Цього разу телеведуча не стала зраджувати своєму стилю і доповнила свій образ стильним червоним беретом.
Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)
Користувачі мережі захоплено відреагували на нове фото Осадчої і залишили багато позитивних коментарів.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, Катя Осадча разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим повернулися з Риму і повеселили своїх шанувальників піжамною вечіркою. Сімейна пара влаштувала у себе вдома флешмоб.
Раніше повідомлялося про те, що щасливі Катя Осадча та Юрій Горбунов показали ідеальну любов "по-італійськи". Осадча та Горбунов провели історичний тур по Риму.