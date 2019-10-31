Просто космос: MARUV полонила плавними вигинами у відвертому вбранні

MARUV (Анна Корсун) не перестає вражати шанувальників своїми сміливими образами. Нагадаємо, що фани епатажної виконавиці змогли знову насолодитися її танцями на шоу Танці з зірками 2019. Під час десятого ефіру MARUV була ведучою балкона, а також виступила зі спокусливим номером. Тоді українська виконавиця вражала перед камерами в образі міфічної Горгони Медузи, яка за переказами одним лише поглядом перетворює людину в камінь.

На своїй сторінці в мережі instagram MARUV засипала підписників свіжими фотографіями яскравого образу "Медузи". На знімках співачка позує в пікантних позах, демонструючи плавні форми.

MARUV в образі Горгони Медузи (фото: instagram.comalisha_zablockaya)

Для нового образу Корсун обрала незвичне чорне плаття з вирізом до талії! Сукня-боді декороване двома смужками тканини, який при цьому оголюють стегна виконавиці.

Як завжди, особливу увагу привертає зачіска MARUV, а саме - прикраса у вигляді переплетених змій з рубінами-очима. До речі, Корсун також використовує червоні лінзи, щоб зробити образ ще більш ефектним.

MARUV в образі Горгони Медузи (фото: instagram.comalisha_zablockaya)

Підписники співачка також поспішили залишити захопленим відгуки під її новим постом:

"Не можу написати коментар - перетворилася на камінь"

"Космос"

“Просто немає слів. Це вау"

"Ну що за королева"

"Неймовірно красиво!"

“СУПЕР образ і афигительный стиль! Красу божественна! Обожнюю"

Скріншот коментарів: instagram.com/maruvofficial

До речі, під час недавнього ефіру шоу Танці з зірками 2019 співачка заспівала свій хіт - "Siren Song". Але в новому незвичному виконанні, з українськими мотивами.

MARUV – Siren Song – Танці з зірками 2019

Нагадаємо, раніше MARUV епатувала новим спорт-шик образом в шубі і спортивках.