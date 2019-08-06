"Просто жах": Надя Дорофєєва емоційно звернулася до "диванних критиків"

Надя Дорофєєва завжди відкрита для спілкування з шанувальниками. Співачка ділитися з ними самими яскравими моментами з життя, публікуючи фото і відео в соцмережах, а також випускає влоги. Днями дівчина показала пікантний знімок в купальнику, зроблений у ванній кімнаті. Під постом їй довелося прочитати чимало грубих висловлювань від хейтеров. Тоді вона закрила всі коментарі, а по поверненню до Києва з Італії, де провела відпустку разом з чоловіком Володимиром Дантесом і друзями на яхті, вирішила серйозно поговорити з підписниками в Instagram.

Солістка "Время и Стекло" показала фото в стильному образі – короткій сукні мигдалевого відтінку з поясом, яка підкреслила її тонку талію. Вона доповнила сміливий лук панчохами молочного кольору і картатим капелюшком.

Під кадром Надя згадала про вокальне шоу "Голос. Діти", одним із зіркових тренерів якого вона була. Співачка розповіла, як юні таланти реагують на критику в мережі і попросила коментаторів бути обережними у своїх висловлюваннях.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ваша думка звичайно цікава, але.... Нещодавно, на шоу "Голос. Діти" я усвідомила, що у дітей божевільний стрес від коментарів у мережі - вони там часто зовсім не дитячі і часто безглузді та образливі! Це просто кошмар. Я звичайно все розумію, багатьом просто нічим зайнятися... Але от хочеться з цим боротися. І особисте прохання, будь ласка, не пишіть негатив дітям! Вони по - справжньому страждають через ваші оцінки! Світ змінюється, ми разом з ним! Ми, нарешті, почали говорити про толерантність, екологію, допомогати нужденним і ще багато про що. Давайте тепер станемо трохи добрішими і тут, у світі інтернету", - написалаа артистка.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Особисто від мене - Бан за вашу "адекватну" оцінку моєї зовнішності і зовнішності моїх рідних і друзів ! Це мій Особистий аккаунт для всіх, кому я цікава. А тим, з кого виходить негатив і жовч тут не місце!" - підсумувала Надя.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники дівчини повністю підтримали її і розділили думку кумира, а також не забули залишити для Наді компліменти в коментарях.

Правильні і повчальні слова

Неймовірно красива

Надюша, ти ніколи не слухай, і не звертай уваги на хейтеров, вони просто заздрять, тому що самі такого не можуть добитися, а ти молодець, ти у нас найкраща

Треба брати з неї приклад деяким!

Сильно молодець Надя

Так, мені здається, діти не можуть з цим впоратися... Дуже важко і неприємно. Молодець, супер пост. Мені сподобався

Нарешті хоч хтось підняв цю тему, страждають всі, від дітей до фанів

Вау, дуже стильний образ

Шикарна красуня

Яка ж ти добра, переживаєш навіть за незнайомих людей... Треба повчитися у тебе

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва показала, як керує яхтою. Дівчина встала за штурвал під час подорожі по Середземноморському узбережжю.

Також Володимир Дантес розповіла, як відсвяткував з Надею Дорофєєвої вісім років спільного життя.