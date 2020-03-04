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Просто кайфуй: Світлана Лобода вразила вертикальним шпагатом на тлі барвистого пейзажу

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Співачка похвалилася вражаючою розтяжкою

Світлана Лобода не так давно скаржилася шанувальникам на те, як важка професія артиста і навіть показувала "виробничу травму" - величезний мозоль, отриманий на виступах і репетиціях. Втім, останні фото в записі співачки були зроблені в різних європейських містах - наприклад, Парижі, де зірка на всяк випадок навіть одягла медичну маску, адже там вже є заражені коронавірусом.

А на нових кадрах Світлана позує на цегляному паркані, а внизу за її спиною відкривається запаморочливий морський пейзаж. Артистка приміряла зручний спортивний образ - чорні колготки і пуловер, а також сірі велосипедки і жилетку з кросівками. Не забула вона і про сонцезахисні окуляри, так як стоїть ясна сонячна погода.

На деяких фото Лобода просто сидить на паркані, а на одному і зовсім вражає розтяжкою, піднявши ногу в вертикальному шпагаті і тримаючись за неї рукою.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"не важливо де ти. просто кайфуй і отримуй задоволення від усього, що тебе оточує. світ такий гарний", - прокоментувала яскраві кадри артистка.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Геотеги зірка ставити не стала, однак в коментарях деякі підписники припустили, що вона в Іспанії. Крім того, вони засипали Світлану захопленими відгуками.

  • Дуже красиво
  • Шикарний вигляд. Афигенная фігура. Ви королева. Наша улюблена Донечка Ло Тоооп
  • Як завжди прекрасна
  • Щирі і правильні слова
  • Весна дає натхнення
  • Форма клас
  • Яка розтяжка
  • Красуня!!!!на тлі краси
  • Що за солодка дівчинка
  • Світла, будь ласка більше не худни !!! Ніжки, як сірники
  • Сильно!!)))
  • Наша улюблена
  • Коли дивишся на Ваші фотографії, заряжаешся такою енергією Ви завжди своїм позитивом можете підняти настрій
  • Такі атмосферні фото

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода зворушила пронизливою ніжністю з коханими доньками Євою і Тільдою.

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