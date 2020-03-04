Просто кайфуй: Світлана Лобода вразила вертикальним шпагатом на тлі барвистого пейзажу

Співачка похвалилася вражаючою розтяжкою
Світлана Лобода не так давно скаржилася шанувальникам на те, як важка професія артиста і навіть показувала "виробничу травму" - величезний мозоль, отриманий на виступах і репетиціях. Втім, останні фото в записі співачки були зроблені в різних європейських містах - наприклад, Парижі, де зірка на всяк випадок навіть одягла медичну маску, адже там вже є заражені коронавірусом.
А на нових кадрах Світлана позує на цегляному паркані, а внизу за її спиною відкривається запаморочливий морський пейзаж. Артистка приміряла зручний спортивний образ - чорні колготки і пуловер, а також сірі велосипедки і жилетку з кросівками. Не забула вона і про сонцезахисні окуляри, так як стоїть ясна сонячна погода.
На деяких фото Лобода просто сидить на паркані, а на одному і зовсім вражає розтяжкою, піднявши ногу в вертикальному шпагаті і тримаючись за неї рукою.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
"не важливо де ти. просто кайфуй і отримуй задоволення від усього, що тебе оточує. світ такий гарний", - прокоментувала яскраві кадри артистка.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Геотеги зірка ставити не стала, однак в коментарях деякі підписники припустили, що вона в Іспанії. Крім того, вони засипали Світлану захопленими відгуками.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, раніше Світлана Лобода зворушила пронизливою ніжністю з коханими доньками Євою і Тільдою.