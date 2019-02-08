Просто про глибокі речі: Макс Барських представив довгоочікуваний альбом "7"

Через годину після довгоочікуваної прем'єри альбом Макса став #1 в семи країнах iTunes: Україна, Білорусь, Росія, Молдова, Латвія, Казахстан і Азербайджан

"7" — это уже пятый по счет альбом Макса Барских. Отмечается, что это уникальный микс достаточно интимных, но всегда откровенных, историй самого Макса. Композиции и стилистика альбома окутаны духом 80-х.

При этом в новом "коктейле" композиций исполнитель не хочет делать какие-то "откаты назад" и сделать что-то необычное для привлечения слушателей. Нет! Барских знает точно, что каждая из 7-ми его мелодий однозначно попадет прямиком в сердце слушателей.

Яркий Макс Барских

"Создавая песню, я стремлюсь говорить просто о глубоких вещах. Собирая воедино альбом, я безжалостно отбрасываю любую песню, которая нарушает общую тему диалога... В альбоме "7" я стал ближе к своей идеальной формуле "приятного прослушивания" и "до встречи глаза в глаза", - комментирует премьеру Барских.

Кстати, новая статистика уже отмечает, что у альбома "7" есть большие шансы побить рекорд платинового хита "Туманы". В течение суток после открытия предрелиза "7" пластинка заняла символическое седьмое место в чарте Apple Music, что сейчас является редкостью для поп-исполнителей. Как правило, в Top 10 Apple Music попадают в основном альбомы хип-хоп музыкантов.

Макс Барских — БЕРЕГА

Лид сингл #BEREGA за 11 недель прозвучал свыше 320 000 раз на 229 радиостанциях, вещающих в 1056 городах более чем 15 стран мира и возглавляет радиочарты топовых радиостанций три недели подряд. Одноименный клип набрал около 15 миллионов просмотров, продолжая стремительно расти в своих показателях. Live версия трека "Странная" преодолела отметку в миллион просмотров, а Lyric Video "Вспоминать" уже достигает 10 миллионов. Но самой ожидаемой премьерой из альбома "7" станет хит "Неземная", выбранный поклонниками во время шоу в киевском МВЦ следующим синглом.

Макс Барских — Шоу "Семь"

Главный блокбастер года уже доступен на всех цифровых площадках, а телевизионная версия шоу 7" – эксклюзивно на официальном YouTube-канале артиста.