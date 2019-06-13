"Просто бути дівчинкою": Віра Брежнєва розповіла, що для неї ідеальна відпустка

Відома співачка Віра Брежнєва вирушила на відпочинок зі своєю подругою Катею Сільченко. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася відпускними знімком, а також розповіла, що для неї ідеальна відпустка.

На фото одягнені в схожі вбрання зіркові подруги йдуть по пляжу. На них спідниці-міді і блузи в світлих тонах, а також босоніжки на підборах. Обидві дівчини задоволено посміхаються і явно відмінно проводять час на курорті і в суспільстві одна одної.

За словами Брежнєвої, на відпочинку вона любить максимально розслабитися і навіть полінуватися.

"Як я написала в сторіс, я зараз в невеликій відпустці) Відпустка для мене це можливість отримати максимальну кількість задоволення ))) це сім'я, сон, їжа, спорт, друзі, читання, сонце... У відпустці я роблю те, на що у мене не вистачає часу в робочому графіку. І полінуватися теж)) для мене ідеальний відпочинок - це відпочинок розмірений, спокійний, режимний. І головне - В ОДНОМУ МІСЦІ! Я стільки пересуваюся по роботі, що переночувати в одному місці більше трьох ночей це вже для мене розкіш)) так що у відпустці я нікуди не хочу їхати, навіть на екскурсії. Хіба що заради дітей )) а ще у відпустці, нехай не завжди, але я можу трохи більше часу приділити друзям. Зі мною на фото моє дзеркальне відображення - чудова людина і трудоголік @katyasilchenko )) зараз, коли я сиджу на терасі з видом і насолоджуюся цією миттю, Катя вже полетіла до себе на виробництво, тому що прийшли нові тканини.. хоча... вже післязавтра відлітаю і я)

А потім ми обидві повернемося і зможемо сидячи разом, дивлячись на море, просто помовчати...))" - поділилася Віра.

Фото: Віра Брежнєва і Катя Сільченко (instagram.com/vbdiary)

Як зізналася артистка, вона хотіла трохи поділитися своїм насолодою від відпочинку з підписниками..

"Цим постом я захотіла і вам передати трохи задоволення.. адже кожна з нас з вами, Віра, Катя, Іра, Оля, Світла і так далі... хоч іноді просто хоче бути дівчинкою, нічого не вирішувати, ні про що не дбати, а просто отримати задоволення..." - написала виконавиця.

Фанати у свою чергу подякували Брежнєвій за турботу і побажали їй відмінного відпочинку.

Нагадаємо, Віра Брежнєва показала рідкісне фото з мамою-іменинницею.

Раніше Віра Брежнєва захопила фото з донькою Меладзе, назвавши її племінницею.

До речі, Віра Брежнєва опублікував пікантні фото в боді з паєтками. В такому відвертому вбранні вона пройшлася по центру Києва під час зйомок кліпу на пісню "Я не свята".