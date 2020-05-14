Просто дівчинка: Катя Осадча не перестає вражати молодістю без макіяжу

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадча підкорює бадьорим виглядом

Катя Осадча та Юрій Горбунов все ще знаходяться на домашній ізоляції. Незважаючи на послаблення карантину в Україні, концерти, вечірки та презентації передбачаються ще нескоро. Тому українські селебрітіс продовжують набиратися сил в домашній обстановці, будувати плани на майбутнє і хоч якось підтримувати зв'язок з шанувальниками. І виручають в цьому питанні, звичайно ж, соцмережі. Українська телеведуча намагається якомога частіше публікувати нові фото і відео. Приміром, зоряна пара ведучих під час карантину почала активно вивчати красу Київської області. Катя і Юра закликають кожного по мірі можливостей розвивати внутрішній туризм в Україні.

Але і просто розслаблені знімки з затишних домашніх образах також присутні в мережах телеведучої.

На днях Осадча опублікувала нове сонячне селфи. При цьому на обличчі 36-річної телеведучої - ні грама макіяжу! Катя в синьому джемпері гріються під променями сонця. Особа вона прикрила солом'яним капелюшком - завжди актуальний літній аксесуар!

"На сонці в светрі - травень", - з гумором підписала фото телеведуча, маючи на увазі, що на вулиці ще не так тепло, як хотілося б.

Фото: instagram.com/kosadcha

до Речі, до цього ведуча "Світського життя" показала фото в іншому образі. В кадрі теледіва позує в зручному спортивному костюмі соковитого оранжевого відтінку. Затишний домашній образ доповнюють білі кросівки. Волосся зібране у практичний хвіст. І знову - жодного макіяжу.

“Поступового виходу з карантину потребує і автомобіль. Відправляю свій на ТЕ й дезінфекцію. Техсервіс, за вашим бажанням і з дотриманням усіх вимог щодо безпеки, може і зараз, як і протягом карантину, забрати авто з-під будинку й туди ж повернути після всіх процедур, а також обов'язкової дезінфекції повітряних фільтрів. Будьте здоровими й бережіть себе та оточення!" - закликає телеведуча.

Нагадаємо, раніше Горбунов підкорив фото з Осадчій і синочком в мальовничому місці.

Автор: Юля Петрова