"Просто мій день!" Спокуслива Ані Лорак в екстремальному міні схвилювала формами

Співачка показала відвертий образ
Ані Лорак 27 вересня святкує день народження – співачці виповнився 41 рік. Напередодні знаменної дати вона зробила справжній подарунок шанувальникам - випустили лірик-відео на нову композицію "Ми порушуємо". У свій день народження іменинниця також вирішила потішити фанів і опублікувала фото у відвертому образі на instagram-сторінці.
Співачка одяглась в екстремально коротке плаття-міні ніжного пудрового кольору з пікантною шнурівкою по боках. Здається, що під вбранням зірки немає білизни. Вона доповнила зухвалий наряд масивними золотими прикрасами на шию і браслетом, а також довершила образ високими чоботами "зміїного" забарвлення.
Волосся зірки ідеально гладке і укладене на рівний проділ. А макіяж – максимально природний з використанням косметики в нюдовой гамі.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
"Просто мій день! Люблю цю осінь. Дякую за теплі привітання!" - коротко підписала вона кадр.
Кароліну (справжнє ім'я Ані Лорак) поспішили привітати не тільки прихильники, але і колеги. "Будь щаслива!" - побажала Світлана Лобода. "З днем народження, Каролінка! З новим альбомом, сновой любов'ю, з появою щастя в твоїх очах", - написав іменинниці композитор Ігор Крутой.
Скріншот коментарів
Фани співачки також навперебій стали обсипати свою улюбленицю щирими привітаннями та компліментами.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Ані Лорак вразила шанувальників ніжним образом зі зйомок кліпу на нову ліричну композицію.