"Просто мій день!" Спокуслива Ані Лорак в екстремальному міні схвилювала формами

Ані Лорак 27 вересня святкує день народження – співачці виповнився 41 рік. Напередодні знаменної дати вона зробила справжній подарунок шанувальникам - випустили лірик-відео на нову композицію "Ми порушуємо". У свій день народження іменинниця також вирішила потішити фанів і опублікувала фото у відвертому образі на instagram-сторінці.

Співачка одяглась в екстремально коротке плаття-міні ніжного пудрового кольору з пікантною шнурівкою по боках. Здається, що під вбранням зірки немає білизни. Вона доповнила зухвалий наряд масивними золотими прикрасами на шию і браслетом, а також довершила образ високими чоботами "зміїного" забарвлення.

Волосся зірки ідеально гладке і укладене на рівний проділ. А макіяж – максимально природний з використанням косметики в нюдовой гамі.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

"Просто мій день! Люблю цю осінь. Дякую за теплі привітання!" - коротко підписала вона кадр.

Кароліну (справжнє ім'я Ані Лорак) поспішили привітати не тільки прихильники, але і колеги. "Будь щаслива!" - побажала Світлана Лобода. "З днем народження, Каролінка! З новим альбомом, сновой любов'ю, з появою щастя в твоїх очах", - написав іменинниці композитор Ігор Крутой.

Скріншот коментарів

Фани співачки також навперебій стали обсипати свою улюбленицю щирими привітаннями та компліментами.

Вав, красуня

З днем народження! Красуня

Просто королева

З днем народження, Кароліна! Хочу побажати тобі жіночого щастя,міцного здоров'я і нових хітів!

Прекрасна

З днем народження, творчих успіхів, щастя в особистому житті

З Твоїм днем! Прекрасна Діва

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Ані Лорак вразила шанувальників ніжним образом зі зйомок кліпу на нову ліричну композицію.