Просто й швидко: Ешлі Грем вчить робити натуральний макіяж на кожен день (відео)

Ешлі Грем, яка обожнює макіяж та є обличчям відомої косметичної лінії, давно обіцяла записати туторіал для шанувальників. І ось, нарешті, на її сторінці з'явилося відео, де красуня віртуозно робить nude.

Дівчина уточнила: даний мейк-ап буде максимально натуральним і покликаний в першу чергу зробити вигляд свіжим і сяючим. Пишнотіла красуня підкреслила: вона ні в якому разі не претендує на звання мейк-ап-артиста, але пару слушних порад дати може. Отже, зволожуємо шкіру своїми улюбленими засобами і вперед.