"Просто янгол": донька Віри Брежнєвої зачарувала мережу ніжними фото

Соня Кіперман постала перед підписниками у дуже романтичному образі
Найстарша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман схожа на свою зоряну мати як дві краплі води. І схожість не тільки в зовнішності, але і у внутрішньому посилі. Так само, як і знаменитій співачці, її донці особливо вдаються романтичні і ніжні образи. Нещодавно дівчина поділилася кількома "повітряними" кадрами на своїй сторінці в Instagram. На одних кадрах красуня позувала у сукні віддтінку беж з принтом великих білих квітів, загадково пописав їх філософською фразою.
Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)
"Ми біжимо в майбутнє, сяючи як діаманти", - прокоментувала пост Соня.
І слідом дівчина опублікувала ще один пост в схожій естетиці — позуючи в ніжно-рожевій сукні з відкритою спиною.
Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)
"Мрій, трохи мрій про мене", - такий заклик залишила донька знаменитості під фото.
Звичайно, шанувальники не змогли не прокоментувати "янгольські" фото своєї улюблениці і обсипали Соню компліментами.
Скріншот: Коментарі до посту Соні Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)
Нагадаємо, що дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман нещодавно засвітила фігуру в міні-купальнику, чим викликала бурю коментарів шанувальників.
До речі, Віра Брежнєва навмисно літала в США на випускний Соні. Співачка затрималася на кілька днів в країні, і провела час з коханою дівчинкою.
Нагадаємо, що дочка Віри Брежнєвої полонила мережу ефектним образом в короткому топі.