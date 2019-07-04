"Просто янгол": донька Віри Брежнєвої зачарувала мережу ніжними фото

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Соня Кіперман постала перед підписниками у дуже романтичному образі

Найстарша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман схожа на свою зоряну мати як дві краплі води. І схожість не тільки в зовнішності, але і у внутрішньому посилі. Так само, як і знаменитій співачці, її донці особливо вдаються романтичні і ніжні образи. Нещодавно дівчина поділилася кількома "повітряними" кадрами на своїй сторінці в Instagram. На одних кадрах красуня позувала у сукні віддтінку беж з принтом великих білих квітів, загадково пописав їх філософською фразою.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Ми біжимо в майбутнє, сяючи як діаманти", - прокоментувала пост Соня.

І слідом дівчина опублікувала ще один пост в схожій естетиці — позуючи в ніжно-рожевій сукні з відкритою спиною.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Мрій, трохи мрій про мене", - такий заклик залишила донька знаменитості під фото.

Звичайно, шанувальники не змогли не прокоментувати "янгольські" фото своєї улюблениці і обсипали Соню компліментами.

Скріншот: Коментарі до посту Соні Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Твої фото дуже естетичні, не можу намилуватися"

"Дуже красива"

"Світлий зайчик"

"My cleopatra"

"Ти прекрасна"

"Красоточка"

"Гарненька"

"Ти просто янгол"

"ms beauty"

"Beautiful"

Нагадаємо, що дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман нещодавно засвітила фігуру в міні-купальнику, чим викликала бурю коментарів шанувальників.

До речі, Віра Брежнєва навмисно літала в США на випускний Соні. Співачка затрималася на кілька днів в країні, і провела час з коханою дівчинкою.

Нагадаємо, що дочка Віри Брежнєвої полонила мережу ефектним образом в короткому топі.