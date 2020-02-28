Проста і без понтів: Слава з НеАнгелів насолодилася іспанськими делікатесами

Слава Камінська з групи НеАнгели, яка натякнула на таємничого коханого, особу якого поки що не збирається розкривати, опублікувавши в Instagram знімок з натяком на закоханість, зараз відпочиває в Іспанії, і насолоджується не тільки міськими пейзажами, але й іспанською кухнею.

Співачка відвідала ресторан морської кухні, який знаходиться в Мадриді і зізналася, що їй так сподобалися страви, що вона з задоволенням пожертвувала б своєю тонкою талією, якщо б була можливість харчуватися так смачно частіше.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Той випадок, коли не шкода поправитися. Яка кухня вам заходить без коли?" - поставила виконавиця високу оцінку закладу.

Для виходу Слава обрала простий лаконічний лук - білу футболку з принтом і прикрасила себе безліччю браслетів.

Пыдписники в свою чергу зазначили, що яка б не була кухня, про яку говорить їхня улюблениця Слава, вони звертають увагу тільки на її красу.

Ви тут дуже красива, витончена, нічого зайвого я б сказала )

Яка тут гарна....

Така милашка, а в очах вогонь

Проста і без понтів

Красива!

Дуже красива, все красивіше і красивіше стаєте

Красотулечка

Ох і красива Рижик

Нагадаємо, раніше Слава Камінська розповіла про зйомки у відвертих сценах у фільмі "Гола правда".