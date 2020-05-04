Не благала і не вимагала: Аліна Гросу розповіла про стосунки з чоловіком

Співачка Аліна Гросу минулого року вийшла заміж. Обранцем артистки став бізнесмен на ім'я Олександр. На Instagram-сторінці програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», Аліна зізналася, як вибудовує відносини з чоловіком і що їй досі незручно робити в спілкуванні з ним.

За словами Аліни, попри те, що вона нічого не просить у чоловіка, він сам часто тішить її подарунками та букетами квітів.

«Мені це дуже приємно. Але я ніколи нічого не просила і не вимагала, швидше сама собі щось подарую, ніж попрошу. Тому що мені незручно це робити, навіть коли ви вже сім’я. Все одно не хочеться стати несамодостатньою. Мені здається, якщо я повністю перейду на пожитки чоловіка, я не почуватимусь повноцінною. А так я самостійна. Що хочу, те і роблю», – поділилась Аліна Гросу у розмові з журналістом каналу «Україна».

Та якщо подарунки співачка готова купувати собі сама, то про важливі дати її чоловік зобов’язаний пам’ятати.

«Він знає усі річниці. Попробував би не знати, у мене ж такий характер, – сміється Аліна. – Є речі, які для мене важливі, річниці зокрема. Я пам’ятаю дати від першого поцілунку до сьогоднішнього дня, коли щось таке цікаве траплялося. У мене вони в голові сидять і, звичайно, у нього також».

Водночас артистка не любить, коли люди заганяють себе у рамки. І каже, що для неї важливо, аби в парі розвивалися двоє.

«Я переконана, що до людини потрібно ставитися так, як вона ставиться до вас. Звичайно, потрібно цінувати, любити, поважати, довіряти, але в першу чергу звертати увагу, як ставляться до вас. Якщо, наприклад, ваша половинка любить тусуватися з друзями, то ви теж маєте право тусуватись із подружками. Не заганяти себе в рамки, коли ви починаєте жити виключно цією людиною. Треба розвиватися самій жінці і самому чоловікові, щоб вам було чим поділитися і рости далі разом», – розповіла Аліна у прямому ефірі на Instagram-сторінці «Зіркового шляху».

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу підігріла чутки про вагітність: На карантині мало хто планує.