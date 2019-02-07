"Витвір мистецтва": "блискуча" Даша Астаф'єва вразила відвертим фотосетом

Співачка з'явилася перед шанувальниками з оригінальним макіяжем

Обольстительная певица и актриса Даша Астафьева продолжает будоражить фантазию и умы поклонников, делясь с ними результатами откровенных фотосессий. В Instagram знаменитость показала свежие кадры, на которых позирует покрытая крупным глиттером, повторив смелый трендовый макияж и не забыв о зоне декольте.

Смелый мейкап с использованием тончайшей золотой фольги придал образу еще большей оригинальности. Глиттер также был в области декольте , на руках и даже волосах звезды. Сама же она облачена в майку телесного цвета, которая выгодно подчеркнула пышные формы артистки. Приспустив бретели, Даша продемонстрировала пышный бюст на камеру во всей красе.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Гладко зачесанный назад волосы, неброский макияж с акцентом на глаза сделали образ томным и притягательным.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники пришли в полный восторг от перевоплощений Астафьевой и отметили, что девушка, как обычно, выглядит роскошно и неповторимо.

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

"Произведение искусства", "Дашенька, ты прекрасна", "Красивая, легкая, манящая", "Великолепная", "Нереальная", "Шикарная Даша", "Какая ты красивая! И фото прекрасные", "Нереальная красота", "Идеально", - не останавливались восторженные комментаторы.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Ранее Даша Астафьева показала соблазнительную и чувственную фотосессию, в которой снялась в нескольких запоминающихся образах.

К слову, Даша Астафьева позировала перед объективом фотографа в соблазнительном платье мини с плотной чашкой лифа, подчеркнувшем ее пышную грудь.

Кстати, Даша Астафьева решила поделится с поклонниками советами по уходу за большой грудью, а также рассказала, как борется с "апельсиновой коркой".

Видео: РБК-Украина