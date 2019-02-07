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"Витвір мистецтва": "блискуча" Даша Астаф'єва вразила відвертим фотосетом

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.02.2019 - 18:18
"Витвір мистецтва": "блискуча" Даша Астаф'єва вразила відвертим фотосетом
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка з'явилася перед шанувальниками з оригінальним макіяжем

Зваблива красуня Даша Астаф'єва продовжує збуджувати фантазію і розум шанувальників, ділячись з ними результатами відвертих фотосесій. В Instagram знаменитість показала свіжі кадри, на яких позує покрита глітером, повторивши сміливий трендовий макіяж і не забувши про зону декольте.

Сміливий мейкап з використанням найтоншої золотої фольги надав образу ще більшої оригінальності. Гліттер також був в області декольте, на руках і навіть волоссі зірки. Сама ж вона одягнена в майку тілесного кольору, яка вигідно підкреслила пишні форми артистки. Приспустивши бретелі, Даша продемонструвала пишний бюст на камеру у всій красі.

&quot;Витвір мистецтва&quot;: &quot;блискуча&quot; Даша Астаф'єва вразила відвертим фотосетом

&quot;Витвір мистецтва&quot;: &quot;блискуча&quot; Даша Астаф'єва вразила відвертим фотосетом

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Гладко зачесаний назад волосся, непомітний макіяж з акцентом на очі зробили образ романтичним і привабливим.

&quot;Витвір мистецтва&quot;: &quot;блискуча&quot; Даша Астаф'єва вразила відвертим фотосетом

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники прийшли в повний захват від перевтілень Астаф'євої та відзначили, що дівчина, як і зазвичай, виглядає розкішно і неповторно.

&quot;Витвір мистецтва&quot;: &quot;блискуча&quot; Даша Астаф'єва вразила відвертим фотосетом

&quot;Витвір мистецтва&quot;: &quot;блискуча&quot; Даша Астаф'єва вразила відвертим фотосетом

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

"Твір мистецтва", "Дашенька, ти прекрасна", "Красива, легка, принадна", "Прекрасна", "Нереальна", "Шикарна Даша", "Яка ти красива! І фото прекрасні", "Нереальна краса", "Ідеально", - не зупинялися захоплені коментатори.

 

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Раніше Даша Астаф'єва показала спокусливу і чуттєву фотосесію, в якій знялася у кількох пам'ятних образах.

До слова, Даша Астаф'єва позувала перед об'єктивом фотографа в спокусливій сукні міні з щільною чашкою ліфу, що підкреслила її пишні груди.

До речі, Даша Астаф'єва вирішила поділитися з шанувальниками порадами по догляду за великими грудьми, а також розповіла, як бореться з "апельсиновою кірою".

Відео: РБК-Україна

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Новини України Даша Астаф'єва
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