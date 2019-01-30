"Прогульщица": Маша Єфросиніна зізналася, що "забила" на фігуру

Зірка поскаржилася на брак вільного часу

Маша Ефросинина, которая после отпуска в Абу-Даби сразу окунулась в работу над новым телепроектом, пожаловалась своим подписчикам на катастрофическую нехватку времени для себя. Телеведущая призналась, что совсем перестала посещать спортзал — это ее первый такой долгий перерыв за год, а спасется только активными зимними прогулками с ребенком.

Фото: Маша Ефросинина элегантна даже в пуховике (instagram.com/mashaefrosinina)

"Впервые за год нарушила режим: месяц не занимаюсь спортом... На отдыхе было капец как лень (да и с ребёнком-непоседой и так нормальная подвижность); ну, а потом сразу "нырок" в съемки нового телепроекта! Спасают только прогулки! Так что я -прогульщица. Есть тут у меня такие же нарушители? Когда возвращаемся качать упругий зад и откапывать кубы на пузе, куколки?" - спросила Маша у своих подписчиц.

Однако, фолловеры звездной телеведущей отметили, что пропущенный месяц спорта вовсе не сказался на ее фигуре, Маша по прежнему стройна и привлекательна. А некоторые даже, чтобы успокоить совесть артистки пообещали отработать в тренажерном зале за двоих — за себя и своего кумира.

Скриншот: Комментарии к посту Машы Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

"Маша - классная!!! Настоящая!!"

"Доброе утро! Маша, обещаю отработать сегодня за двоих - за себя и за вас) Но, если серьезно - тело имеет мышечную память, поэтому, если и был перерыв между физическими нагрузками, при возвращении к ним Вы быстро сможете восстановиться. Даже если мускулатура уменьшилась в объеме"

"Красивая и стильная"

"Как всегда красавица.!!!!!!" - написали подписчики.

Читайте также Маша Ефросинина восхитила сеть стильным пляжным образом.

Кроме того, еще один образ Маши Ефросининой понравился поклонникам, на этот раз пользователи высоко оценили рабочий look телеведущей.

Видео: РБК-Украина