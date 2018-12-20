Молода мама Регіна Тодоренко вже повернулася на роботу

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча показала фото, зроблене на діловій зустрічі

Українська телеведуча і молода мама Регіна Тодоренко, яка 5 грудня народила первістка, вже повернулася до активної роботи. У своїх Instagram-історіях вона поділилася фото, зробленим під час ділової зустрічі.

Зірка повідомила, що зайнята обговоренням ідей для наступного сезону свого авторського шоу на каналі «П'ятниця».

"Продюсерська зустріч. Обговорюємо концепт на наступний сезон для шоу "П'ятниця з Регіною", — написала вона.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Крім того, нещодавно в Instagram Тодоренко розповіла, що планує вебінар на різні теми, що цікаві її підписникам: "Мої сонні і новорічні друзі Марина Могилко і Дмитро Пістоляко. Бачимося півгодини раз на півроку, але цього достатньо, щоб отримати заряд бадьорості до наступної зустрічі. Вони мотивують мене зробити вебінар на тему "як бути ведучою", "робота на TV або YouTube", "як поєднувати роботу і материнство".

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Думки шанувальників Регіни розділилися – одні захоплювалися її самовіддачею і працездатністю, а інші дорікнули знаменитість в тому, що вона мало часу приділяє дитині.

"Ваше материнство тільки почалося. Побудьте трохи мамою, відчуєте це, а потім вже уроки давайте", "Менше місяця минуло, а вже вебінар. Півроку поєднуйте і не звихніться, тоді можете навчати. А так секретів немає: няні, родичі, суміш, соска", "Регіна, ти як заведений робот: і народити, і за сином дивитися і ще зйомки встигаєш. Молодець", "Регіна, ти сама крута", - писали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Раніше повідомлялося, що Регіна Тодоренко після народження малюка поділилася мріями схуднути до літа і знову повернуться у свою звичну форму.

Також Тодоренко запевнила шанувальників, що після пологів у неї все добре і причин для бескойства немає. Фани зірки довго переживали через відсутність звісток від своєї улюблениці перші кілька днів після виписки зірки з пологового будинку.

До речі, редакція LITE вирішила згадати одні з найяскравіших образів телеведучої, в яких вона з'являлася на світських заходах, і підготувала опитування "Найкращий образ Регіни Тодоренко під час вагітності".

Відео: РБК-Україна