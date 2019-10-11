"Приємно бути схожим": Тодоренко в сукні-міні похвалилася схожістю з голлівудською зіркою

Ведуча блиснула стрункими ніжками
Регіна Тодоренко кілька днів тому побувала в Італії, а саме у романтичній Вероні – місті Ромео і Джульєтти. Вона прилетіла заради показу відомого італійського бренду Calzedonia і навіть сама "прогулялась" по подіуму в ефектному трендовому платті-піджаку. Зірка отримала чимало схвальних відгуків і слів захоплення від шанувальників, але найбільше її зворушив коментар, в якому ведучу порівняли з її кумиром - актрисою Джулією Робертс.
Знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram кілька фото в образі для світського заходу. Картата сукня-піджак підкреслила стрункі ніжки Регіни. Вона променисто посміхається з фотокартки і дивиться прямо в об'єктив. Акцент в макіяжі зроблений на губи з помадою глибокого винного відтінку, волосся укладене в розкішні пружні голлівудські локони.
"Під одним з постів я побачила дуже приємний коментар: "Регіна - наша Джулія Робертс". Як же все-таки приємно бути схожим на свого кумира".
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
У коментарях під знімком шанувальники запевнили ведучу, що вона виглядає навіть краще, ніж голлівудська зірка.
Скріншот коментарів
Раніше Регіна Тодоренко показала свою слабкість і спокусу, якомій не змогла протистояти під час поїздки до Італії.