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Привіт з 70-х: спокуслива Даша Астаф'єва в пуховику на оголене тіло


Модель і актриса, останнім часом, заповнила свою стрічку в соцмережах відвертими фото

 Даша Астафьева, которая снова взялась за старое и превратила свою ленту в Instagram в филиал Playboy, публикуя кадры один другого провокативнее, решила снизить немного градус откровенности, показав снимки в объемном пуховике.

Фото: (instagram.com/da_astafieva)

Однако, совсем отказаться от своего амплуа все-же не смогла, поэтому надела верхнюю одежду прямо на голое тело. На кадрах, сделанных в ретро-стиле, знаменитость позирует в свете софитов. Соблазнительно обнажив плечо и грудь, Даша показала даже немного больше дозволенного, отметили пользователи соцсетей.

Фото: (instagram.com/da_astafieva)

  • "Офигительное фото", - denys_merelenko.
  • "Прикольно, как привет из 70-х", - pangolin.jewelry.
  • "У тя сосок виден, это законно вообще?" - venom3504.
  • "Выглядешь супер очаровательно", - k._vadiukha.
  • "Богиня", - elenka_385.
  • "Divina", - stevegrizi.
  • "Нереально красивая, любим вас", - denys_merelenko.
  • "Очень нежный и чувственный человек скрывается внутри тебя", - k._vadiukha.

Сама же Даша, в комментарии под постом, отметила, что ожидает насыщенную и продуктивную неделю.

"Эта неделя будет очень яркой", — коротко написала знаменитость.

Напомним, что недавно телеведущая Леся Никитюк предложила Даше Астафьевой поучаствовать в конкурсе красоты среди звезд "Мисс Весна".

А еще одной телеведущей - Маше Ефросининой Даша Астафьева призналась, какие страхи ее преследуют и что лишает ее спокойного сна.

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