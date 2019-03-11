Привіт з 70-х: спокуслива Даша Астаф'єва в пуховику на оголене тіло

Модель і актриса, останнім часом, заповнила свою стрічку в соцмережах відвертими фото

Даша Астафьева, которая снова взялась за старое и превратила свою ленту в Instagram в филиал Playboy, публикуя кадры один другого провокативнее, решила снизить немного градус откровенности, показав снимки в объемном пуховике.

Фото: (instagram.com/da_astafieva)

Однако, совсем отказаться от своего амплуа все-же не смогла, поэтому надела верхнюю одежду прямо на голое тело. На кадрах, сделанных в ретро-стиле, знаменитость позирует в свете софитов. Соблазнительно обнажив плечо и грудь, Даша показала даже немного больше дозволенного, отметили пользователи соцсетей.

Фото: (instagram.com/da_astafieva)

"Офигительное фото", - denys_merelenko.

"Прикольно, как привет из 70-х", - pangolin.jewelry.

"У тя сосок виден, это законно вообще?" - venom3504.

"Выглядешь супер очаровательно", - k._vadiukha.

"Богиня", - elenka_385.

"Divina", - stevegrizi.

"Нереально красивая, любим вас", - denys_merelenko.

"Очень нежный и чувственный человек скрывается внутри тебя", - k._vadiukha.

Сама же Даша, в комментарии под постом, отметила, что ожидает насыщенную и продуктивную неделю.

"Эта неделя будет очень яркой", — коротко написала знаменитость.

Напомним, что недавно телеведущая Леся Никитюк предложила Даше Астафьевой поучаствовать в конкурсе красоты среди звезд "Мисс Весна".

А еще одной телеведущей - Маше Ефросининой Даша Астафьева призналась, какие страхи ее преследуют и что лишает ее спокойного сна.