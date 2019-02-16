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Притула залипнув: Никитюк показала фото в шкіряній міні-спідниці після розриву з нареченим

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.02.2019 - 22:11
Притула залипнув: Никитюк показала фото в шкіряній міні-спідниці після розриву з нареченим
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Шанувальники Никитюк у захваті від її нової фотографії

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала нове провокаційне фото в шкіряній міні-спідниці після того, як вона розлучилася зі своїм коханим.

"Благословила Дмитровича Сергія Притулу на ефір", - підписала фото Никитюк.

Притула залипнув: Никитюк показала фото в шкіряній міні-спідниці після розриву з нареченим

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Користувачі оцінили фотографію телеведучої і були в захваті від її зовнішнього вигляду.

"Класна спідниця", - прокоментувала inna_manzhula.

"Леся ти просто супер, щастя здоров'я", - написав nikolajakovcuk2.

"Красуня", - зазначила alena.tep.

"Леся! Ви добре виглядаєте. Все буде добре", - написала svetlana_tkachenko66.

"Притула аж залипнув", - написала maksim_m_976.

"Ось це баба", - зазначив pamian78.

"Ого яка гарна", - прокоментував kuzinka.nazar.

"Леся, ми з донькою полюбили "Орел&решка" тільки через тебе. Твоя природність і є той магнетизм! За те і любимо. Залишайся собою завжди! Ти крута", - написала margo_surgut.

"Все спідниця, спідниця та ви на груди гляньте", - зазначив chepel596.

"Цей шматочок шкірного клаптя на тобі просто вогонь, а ти ще краще! Всі баби, як баби, а ти королева", - написала rozymovska.

Нагадаємо, що мама Лесі Никитюк показала рідкісні фотографії своєї сім'ї.

Раніше повідомлялося, що Никитюк у бюджетній сукні викликала суперечки у користувачів мережі.

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