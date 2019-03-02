"Прийшов в себе": Влад Топалов порадував новинами про сина і Тодоренко

Співак зазначив, що встиг поспілкуватися сім'єю і підбадьорився

Российский певец, молодой отец и муж телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов, который впал в депрессию из-за отъезда жены и сына на две недели в ОАЭ, поделился хорошими новостями. Артисту поднял настроение видеозвонок и разговор с родными людьми, о чем он рассказал на странице в Instagram.

Музыкант признался, что очень обрадовался, увидев счастливых и улыбчивых, а главное отдохнувших жену и сына, которые отправились в Дубае. Полный сил и энергии он поехал на студию, где собрался посвятить себя творческому процессу.

"Я пришел в себя. Утром видел счастливую жену и сына, купающихся в лучах солнца, улыбающихся, вкусно позавтракавших, выспавшихся. И ваши слова поддержки – это все меня как-то приободрило. Я сегодня в прекрасном настроении в бодром здравии. Солнце, отличная погода. Желаю вам отличного настроения и всего самого настоящего в этот замечательный субботний день. Я поехал на студию", - доложил Влад.

Поклонников такие известия несказанно обрадовали. Они начали наперебой одаривать певца теплыми словами поддержки и восхищаться его позитивом и открытостью.

"Отличное настроение", "Душевный человечище", "Приятно смотреть на счастливых людей, для которых в этом мире семья - это ценность. Очень рада за вас с Региной", "Какой Вы позитивный", "Вы прямо светитесь от счастья", "Я, Влад, Вами восхищаюсь, где такого найти ещё. Повезло Региночке", - писали комменаторы.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

В это время Регина Тодоренко поделилась первыми кадрами из Дубае. Улыбчивая звезда позирует в легком наряде на фоне пляжа и экзотических пейзажей. Ранее она сообщила, что отправилась в ОАЭ не только в отпуск, но и по работе.

Напомним, что Регина Тодоренко попросила совета у поклонников, обратившись к ним с просьбой рассказать, какие интересные достопримечательности есть в этом городе.

Видео: РБК-Украина