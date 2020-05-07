Тільки ти і природа: Осадча та Горбунов зачарували барвистими фото з українських "міні-Карпат"

Для прогулянки по Ржищеву теледіва вибрала "негламурне" спортивне вбрання
Катя Осадча з нетерпінням чекає закінчення карантину - телеведуча вже знає, які три речі вони з чоловіком Юрієм Горбуновим зроблять першим ділом, як це станеться. Ну а поки вони "відбувають" самоізоляцію у своєму заміському будинку в компанії синочка Івана. На місці їм вже не сидиться, так що зіркове сімейство починає потихеньку виїжджати на прогулянки недалеко від Києва. Не так давно вони відвідали мальовничий Витачів, тепер же проїхали трохи далі в тому ж напрямку і дісталися до Ржищева.
Незважаючи на дощову погоду, Катя і Юрій не стали скасовувати поїздку - і не пошкодували! Природа і види на Дніпро з пагорбів біля містечка просто зачаровують, що доводять барвисті фото в акаунтах ведучих. Осадча не забула жартівливо зазначити, що в кадр потрапила і Іван-гора.
Для прогулянки теледіва вибрала зовсім "негламурний" образ під стать погоді - світло-блакитний спортивний костюм і світлі кросівки, а зверху одягла червону вітрівку. На обличчі артистки немає ні краплі макіяжу, а волосся вона зібрала в низький хвіст.
"Моя прекрасна Україна! яка ж красива в нас країна!!!! І на світлині Іван гора ) все не просто так", - написала Катя.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Горбунов в сірій толстовці і жилетці теж зробив селфи на тлі красивого пейзажу.
"Тільки ти і дивовижна природа, омита дощем!" - підписав знімок шоумен.
Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Користувачі мережі повністю погодилися з ведучими і залишили багато теплих відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, Юрій Горбунов здивував фото в незвичайній "компанії" - ведучий сфотографувався з опудалом ведмедя.